今日是六四32年，全港各區遍地開花，多名市民走上街頭舉起蠟燭悼念，以一點又一點的燭光燃亮人們的良知。位於沙田新城市廣場外的百步梯，自傍晚時分已有零星市民聚集，獨自舉起電子燭光悼念，有在場戒備的警員上前截查，未有人被捕或被票控。有來自內地的女子無懼被截查，用燭光明志，「希望香港市民記住為民主犧牲嘅人」。

警方自傍晚起重兵駐守沙田站及百步梯，其間逾30名軍裝警不停巡邏，並截查身穿黑衣的市民。雖然有市民擔心被截查而離開，但來自廣東的陳小姐則坐在樓梯中心位置，手持着燭光，獨自靜默悼念。

接受訪問前，身穿黑衣的陳小姐正在用膳，尚未點起燭光，突然有5名軍裝警上前，將她包圍截查，「唔明（警方）點解要𥄫實，好可悲，我只係拎住支咁嘅電子蠟燭」。陳小姐透露自己一直未了解六四，直到來港11年，才認清六四的真相，衝擊甚深，坦言「雖然歷史可以任人篡改，但呢啲都係事實嚟，知道咗就忘記唔到，唔可以扮唔知道」。

多年來她無懼風雨，堅持到維園參加悼念活動，以燭光明志，但自去年起，政府將集會及悼念的權利剝奪，令她感到非常荒謬，但她未有因此而退縮，反而走上街頭，「想話畀人知我冇忘記件事」，亦未想過悼念會觸犯國安法，只是希望在街頭看見更多燭光，盼香港市民「記住為民主犧牲嘅人」。

直至晚上9時，逾20名軍裝警繼續戒備，現場所見幾乎所有穿深色衣物市民都被截查，有偕同母親到場做檢測的灰衣男子亦警員無故截查，一度鼓噪。

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