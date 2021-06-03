無牌中醫陳國榮早有前科留案底，今次再冒充持牌中醫行醫，有大狀指陳或涉干犯六宗罪，其中無牌行醫一旦重犯被定罪，估計陳將被判監。陳涉偽造及使用虛假文書，最高可判監14年，較無牌行醫可處監禁3年更嚴重。

記者：趙媛媛

據陳國榮的病人指，他自稱自家研發的中成藥，並沒註冊編號及成份說明。根據《中醫藥條例》，僅特殊情況可豁免註冊，否則銷售、進口或管有未註冊的中成藥，最高可判罰款10萬元及監禁2年。

大律師陳李隆指出，陳或干犯五罪，除上述罪名，還涉無牌行醫、偽造虛假文書、使用虛假文書、非法銷售毒藥及管有毒藥五罪，其中偽造中醫註冊證明書最嚴重，可判監14年。陳於2012年遭裁定無牌行醫罪成判緩刑，陳大狀估計，一旦重犯被定罪，將被判處監禁，「如果案情相若，一定判重過上次（緩刑）。」

翻查資料，陳於2011年向七歲女童處方含類固醇等西藥成份藥物，致她出現癡肥、四肢及背部長出毛髮等副作用，2012年6月因無牌行醫、非法銷售及管有第一部毒藥等五項罪成，罰款1.7萬元及判監2個月，緩刑兩年。

2011年陳亦以推拿師身份為病人推拿治療，用俗稱「神燈」的電磁波治療儀熱燈照射女病人雙臂，造成二級燒傷，病人興訟後，陳須賠償23萬元。兩案均涉及「防治康現代中醫痛症診療中心」，陳當時為該中心股東，中心地址現為陳診症的博醫堂，2012年初成立，唯一董事及女股東陳潔，據知是陳前妻。

大律師陸偉雄補充，涉事診所的註冊公司董事，即陳的前妻，如對無牌行醫一事知情，有機會構成串謀無牌行醫的罪行，罰則與無牌行醫相同。

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