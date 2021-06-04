今晨被捕的支聯會副主席鄒幸彤本身是大律師，其男友是內地維權人士野渡，他本人曾參與「零八憲章」，經常因維權而遭公安軟禁。野渡在鄒被捕後在fb帖文指:「幸彤被捕，這是我們兩都預料到的事。然而接到消息的那刻，還是無比的難過。」

野渡在帖文形容女友是一個無比堅定而又純粹的人，她難以忍受香港崩壞到今天如此的境地，所以選擇堅守和堅持。野渡又指出當女友在fb帖文，便預計她會被捕。野渡直言：「自由之花從來不會是在忍讓與怯懦中得到，而是在無數志士的鮮血中盛放。只有在最黑的夜中，光明才如此耀眼。」

野渡與鄒幸彤拍拖數年，他其後接受《蘋果》訪問時，提到鄒幸彤事前有與他商討，稱：「被捕喺我哋預料中嘅事，只不過喺今日咩時候被拉，因為而家香港狀況唔可能再容忍呢種聲音存在，所以係一種必須出現嘅事情。」鄒幸彤只是表明以個人身份，一人到維園悼念，仍然被捕，野渡認為是當局「欲加之罪，何患為辭」，但毫不驚訝。

野渡續指，鄒幸彤對自由的捍衞，已經深入骨髓，不能容忍不義，她不想做「單純嘅犧牲者」，只不過在香港自由被打擊，必然要消失的情況下，「佢（鄒幸彤）只能係無反顧地出來，明知呢個喺一定會坐監，特別喺呢幾年『縮沙嘅縮沙，走佬嘅走佬』，佢自己都同我講，必須要有企出黎，喺到守住呢個底線，雖然可能係犧牲者，佢覺得一定要做呢個犧牲者」

今天警方已圍封維園，不少人不敢作公開悼念。野渡坦言：「香港仍然比大陸自由，從自由捍衞同堅守角度嚟講，對公義嘅堅持如果好似大陸咁，只停留喺個人私入小眾嘅表達，而唔係公開嘅堅守，咁樣好快就好似大陸一樣，所有自由都會消失無蹤。」他寄語香港人必須堅持自己的權利，在合法情況下不應退讓，否則自己權力會被剝奪。

野渡原名為吳揚偉、又名吳偉，是內地維權及民運人士，除參與「零八憲章」之外，先後參與多場內地維權而被當局多次軟禁，如2011年中國「茉莉花革命」中，野被指涉煽動顛覆國家政權罪名而被關押超過3個月。

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