即使無牌行醫，陳國榮仍不斷在網上高調宣傳，除出席有「奇案女王」之稱、電台節目主持花家姐的網台節目，大談診症經歷及保健心得外，更開設Facebook專頁，與花家姐一同拍片宣傳中醫業務。陳的私下生活亦多姿多釆，每日收工均與不同女伴拖手攬腰，晚飯後例牌送女伴搭車後，一支公返回藍田居屋單位。

記者：龔蕙芝 趙媛媛

被舊同學指讀書時已「經常吹水」的陳國榮，過去數年多次接受「奇案女王」、花家姐胡莉芹主持的網台節目訪問，分享行醫經歷及保健心得。

節目中，花家姐稱陳「藝名」陳奕醫師，陳稱1991年中七畢業，為謀生曾考取不同車牌及電工牌，後獲浸大錄取修讀中醫課程，又稱其父同為中醫。花家姐多次激讚他看診時態度親切，自己及母親似已是熟客，「（母親）痛嘅時候（陳）會一路同佢講笑呀，氹佢開心。」

網上宣傳越做越多，其後更有專門介紹博醫堂的Facebook專頁「快樂仁醫」，不時有陳以醫師自居拍片，講解天灸療程及分享對抗新冠肺炎的保健心得。花家姐亦親身上陣，與陳示範使用診所超聲波儀器，醫治膝頭痛症。《蘋果》聯絡花家姐欲查詢是否知悉陳為無牌中醫，截稿前沒回覆。

記者放蛇發現陳口才了得，其個人社交媒體也有不少與藝人合照的集郵相，如岑珈其和余香凝等。記者發現他甚風流，每日收工有不同女伴陪同離開，兩名女伴燕瘦環肥，他們一時拖手，一時肉緊攬腰，有女伴稱呼他為「老公」，晚飯後，陳例牌送女伴坐小巴或港鐵，再獨自返家。陳對有不同女伴亦直認不諱，指部份女朋友是其助護，笑指女伴均知情，「佢哋大家都知㗎。」

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

你敢爆，我敢獎！ 立即Signal 63836568、WhatsApp 《蘋果》24小時爆相爆片熱線

或致電：63836568