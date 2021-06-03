曾向無牌中醫陳國榮求診的病人形容，其處方藥似朱古力豆及老泥丸，收據或藥袋均無註明藥物名稱、劑量及服用方法，成份存疑。有註冊中醫指，業內一般處方中藥材或俗稱「藥粉」的濃縮中藥顆粒，均需以註冊執業證書向藥材供應商取貨，疑陳因此倚賴處方成藥。

記者：龔蕙芝 林熊

註冊中醫楊澤琪表示，按中醫專業守則，中醫必須給予病人處方證明，需詳細註明中醫姓名、病人姓名、處方中藥份量及服用方法等，否則會被視為專業失當，,更不能處方西藥成份的藥物，「只要有百分之一嘅西藥成份，中醫處方已經唔得。」

楊看過陳國榮處方的藥丸後，指藥袋無藥物資料，他亦無法確認是否純為中成藥，惟服藥的病人一旦不適入院，「去到醫生都唔知道你食咗乜嘢藥，咁都唔知點應對。」若病人有意外，更會因事件涉無牌行醫，而不獲保險賠償。

中醫業內配藥以藥材或藥粉為主，楊指的確較少中醫會全部處方中成藥，「可能佢本身冇執業證書，咁係好難向濃縮藥粉銷售商、或者藥材批發商去攞藥。」因中醫須持執照證明，才可向中藥材銷售商買藥，他估計陳因不能從正途取藥，只能以類似中成藥處方予病人，「無註冊中成藥要喺內地拎返嚟都好容易。」

他提醒市民應了解處方成藥的註冊編號，「大部份（成藥）都係需要註冊。」只有製造商的樣品、科研目的、再作出口、臨床測試等原因，才獲豁免註冊。

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