六四32周年，但維園燭光集會繼續被警方以「防疫」為由禁止舉辦，警方今午更首次在六四引用公安條例封鎖維園，阻止六四悼念活動，將維園中央草坪、六個足球場、旁邊籃球場、中央草坪與足球場的通道納入封鎖範圍，是32年來最嚴厲的打壓措施。警方更進一步警告市民，惹強行進入封鎖範圍，警員有權使用武力將有關人士移除有關範圍外，違例者最高可被監禁12個月。

港島總區總部高級警司（行動）廖珈奇指早前有團體申請在維園今晚舉行公眾活動，基於公共安全、公共秩序、保護他人權利自由及疫情理由，已發出「禁止公眾集會通知」。而公眾集會及遊行上訴委員會經聆訊後亦駁回有關上訴，維持警方決定，禁止集會舉行。但警方根據情報顯示，仍有人漠視警方反對，透過互聯網、社交媒體，煽動他人參與今晚未經批准集結，警方為防止有人作違法行為，引用《公安條例》17（4）條作出封鎖措施，將維園中央草坪、六個足球場、旁邊籃球場、中央草坪與足球場的通道納入封鎖範圍。警方指，任何人士若強行進入封鎖範圍，警員有權使用適當武力和方法將有關人士移除有關範圍外，強行進入者最高刑罰判處12個月監禁。封閉令由下午2時起生效。

穿黑衣點燭光「如無違法」警不理會

廖珈奇指，有關安排會於現場作出廣播，並會以中英文貼出告示，提醒市民切勿觸犯法例，因今晚的集會已被禁止，參與未經批准集結，最高可判罰五年監禁。他明白封鎖維園對一般市民有影響，但衡量過公共安全和秩序等因素，封鎖維圍做法是最有效的方法。他指警方在情況可行會盡早解封維園，如情況惡劣或可能將封鎖範圍擴大，他又指，網上情報仍有宣傳要到維園集會，他強調警方封鎖維園的目的，是避免違法情況發生，並重申要將出現違法行為的可能性減至最低。

被問到若在其他地方穿黑衣及舉燭光是否違法，廖稱，在其他地方作任何活動，只要活動是和平、合法、有序，不會有問題的。廖再三被追問在其他地區舉燭光是否違法，他強調如行為無違法成份，警方不會理會。

有傳媒提及，有警員去年在維園外維持秩序，協助市民進入維園。廖稱不認同有關說法，強調警方行動與時並進，經考慮後才作出封鎖行動，以避免市民參與違法行動。警方指，基於新冠病毒對社會構成嚴重的健康風險，有理由相信舉行活動會對市民的生命與健康構成重大威脅，故發出「禁止公眾集會通知」。而公眾集會及遊行上訴委員會經聆訊後亦駁回有關上訴，維持警方決定，禁止集會舉行。

保安局：果斷執法

保安局下午發新聞稿重申，任何人不得參與、宣傳或公布任何未經批准集結，市民切勿以身試法。如有任何人嘗試挑戰法律，包括《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》、《公安條例》、《香港國安法》等，警方會採取果斷行動，嚴肅依法處理。

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