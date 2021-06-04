今日是六四32年，有團體發起於朗豪坊擺街站派蠟燭，悼念六四，其間有身穿黑衣的市民，手持白蠟燭，再用手機燈充當燭光，於朗豪坊外默哀，但遭在場的警察警告，指他們有相同目的，已涉嫌違反「限聚令」，驅趕離開。

社區前進日前於fb 出post，指會在今晚7時於朗豪坊外近亞皆老街空地設置街站，向市民派蠟燭，堅持悼念六四。下午4時開始，十數名軍裝警員在朗豪坊空地戒備，其間不時截查身穿黑衣的年輕市民，其後社區前進在朗豪坊外架設街站，警員僅離遠20米左右監視拍攝，未有阻止。至傍晚6時左右，警方調查上前截查街站成員，搜查一輪後街站得以繼續，區議員朱江瑋繼續向途經市民派發蠟燭、紙杯等物資，有市民獨自站在朗豪坊點燭悼念。

朱江瑋表示，街站被截查期間，雖然他們一行人已強調街站並非集會，但仍被警方警告，指如果街站超過4個人根據第599G章限聚令執法，超過50人便用仲有《公安條例》執法；又要求街站不要燃點蠟燭悼念，稱有機會違反公眾妨擾罪。朱強調街站只是派爉燭，對於香港變成如此「嚴刑峻法」感到無奈，直言只能「見步行步」：「我自己都想悼念，所以8點我都會點爉燭，如但影響到人，我再考慮下點處理，但我盡量唔影響到人。」當朱被問到會否擔心有被捕風險，他表示「我諗咩都有預，我話無預你都唔信」。最後他直言：「悼念六四，何罪之有。只要唔影響到人，根據佢地（警方）頭先的講法，我無犯法。」

朱強調街站只是派爉燭，提醒大家悼念六四，但不會指明要用何方式悼念，指「市民用咩方式悼念，由佢地決定」。他補充「我好希望8點黎到，我會留喺度，希望大家隨機應變。」對於香港變成如此「嚴刑峻罰」，朱指「見步行步」，「我自己都想悼念，所以8點我都會點爉燭，如但影響到人，我再考慮下點處理，但我盡量唔影響到人。」

當朱被問到會否擔心有被捕風險，他表示「我諗咩都有預，我話無預你都唔信。」最後他強調「悼念六四，何罪之有。只要唔影響到人，根據佢地(警方)頭先的講法，我無犯法。」

有領取蠟燭的張小姐指自己以前都會到維園悼念，今年被禁，於是到旺角取蠟燭，以自己方式悼念，她坦言擔心警察截查，「冇㗎，唯有見到就避，自己都唔敢喺街點，驚俾人拉。」潘先生在領取完蠟燭後，以手機電燈模仿蠟燭的光，放在身前「點燃」，他表示自己以往都到維園悼念，今年較特別，「既然冇得去維園，咁咪如水囉，我相信香港人都識」。

至晚上7時，有身穿黑衣的市民，手持白蠟燭，再用手機燈扮起燭光，於朗豪坊外默哀，但遭在場的警察警告，指他們有相同目的，已涉嫌違反「限聚令」，要求他們離開。

身穿黑衣的市民陳生豎起紙牌，呼籲香港人勿忘六四，其間一直沒有高呼號，但突然被警方抄下個人資料，感到非常憤怒，「又話我哋阻街要我哋搬…一剎那你叫我哋點樣忘記？冇可能忘記㗎嘛，一係要澄清個事實，你都搵唔到個事實俾我哋。」

每年堅持赴維園參加悼念活動的張小姐今繼續手持白蠟燭，「每一個燭光係一份力量同埋一份安慰，特別係天安門母親嗰班人見到香港呢個燭光，我覺得係一種人性嘅光輝」。她認為，昔日用作悼念六四的白蠟燭至今對港人而言，更是多了一重意義，「亦係悼念香港喪失嘅自由」。被問及會否擔心被警察截查甚至逮捕，她直言害怕，「雖然會變得碎片化，但我都想盡自己能力做」。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

你敢爆，我敢獎！ 立即Signal 63836568、WhatsApp 《蘋果》24小時爆相爆片熱線

或致電：63836568