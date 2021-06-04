政權為打壓六四紀念活動寧枉莫縱，香港正義和平委員會（正委）在全港七間天主教堂「追思亡者彌撒」，其中慈雲山聖文德堂於今晚8時許，警方以防聚令為由，命令聚集教堂內的200名教眾離去，並拉起封鎖線禁止教友進入，氣氛緊張。

位於慈雲山蒲崗村道89號的聖文德堂，晚上8時許，10多名警員煞有介事在教堂外佈防，並拉起封鎖線，有警員以大聲公宣布，教堂內的人士已違反限聚令 ，要求離去，否則會被票控。同時，警員將聚集在門外人群驅散，並禁止教友進入，其間教堂派出工作人員與警員交涉，暫時未見教友離去。

有份出席彌撒的梁先生表示，過往每年都會參與維園悼念活動，感謝教會在艱難時期依然堅持舉行彌撒活動，並允許非信徒人士參與，「不論有無宗教信仰，係唔係香港人，總之你有良知，都會去悼念當日廣場上嘅死難者」。被問到會否擔心之後活動被打壓，梁先生表示知道自由會逐漸被收窄，「你唔畀我做A，咁我哋用B嘅方式」，相信民間的靈活度永遠能勝過政權。

市民：香港人仍會在獨裁政權下找其他方式堅持

在屯門贖世主堂亦有260名教友進行彌撒，教堂外聚集大批市民，有些點起蠟燭，或高舉手機燈，其間10多名警員驅散聚集人士，並在附近部署警力戒備。屯門贖世主堂主任司鐸甘寶維批評，當局將坊間市民將彌撒「政治化」，並指指今次彌撒目的是為亡者及其靈魂祈禱，如不少教友會因親友離世而進行追思彌撒。

對於昨日有不明人士在7間聖堂外懸掛上「邪教入侵信仰」黑紅色橫額，配上天主教香港教區榮休主教陳日君樞機的相片，寫上「崇拜為名 煽亂為實」字句，甘直斥製作橫額者不尊重，「管唔到咁多，就算佢走過嚟鬧我，都無嘢可以做」。

教友對政權瘋狂打壓六四活動皆表反感，信奉天主教14年的鄭小姐首次參加聖堂彌撒活動，對於彌撒活動被「政治化」，鄭稱宗教和政治息息相關，教徒也需要關心弱勢及捍衛公義。

信奉基督教近20年的張小姐與朋友一同參與彌撒活動，又指其他教友會私底下舉行追思活動，她形容政府做法「欲蓋彌彰」，一連串在隧道設路障及封鎖維園一帶的行為，更叫人重視事件。

居住於屯門的陸先生及陸太太在權衡風險過後，決定在教會外燃點燭光，讓悼念活動得以被人看得見，「唔想匿埋教會入面」。陸先生慨嘆，今年未能到維園進行大規模的悼念活動，但希望以「遍地開花」形式告訴六四受難者家屬，「香港人仍會在獨裁政權下，找其他方式堅持。」

燭光遍荃灣德華街

至於荃灣葛達二聖堂外，傍晚6時半已經有數十人在外排隊，20歲教徒黃先生表示因擔心教堂座位爆滿，下午已來到聖堂排隊，並指以往都會到維園燭光晚會紀念六四，但今年被禁，決定與母親一起參加教堂彌撒。

不過，有半百市民因教堂滿座而被迫在教堂外聚集，其間有市民燃點蠟燭，葛達二聖堂對出的一段德華街遍佈燭光，有警察上前驅趕，要求他們離開，有市民不甘被趕，一度與警方理論。現場大約有十名市民被截查，警方警告他們如再干犯限聚令，將不予警告直接票控。

62歲鄺先生表示，過去30年都風雨不改到維園參與六四燭光晚會，7時到達時教堂已爆滿，教堂原本可容納400人，現時只能容納三成人，他批評香港只剩零星本地確診個案，不同場所只能容納三成人的限聚要求不合理，他不擔心稍後會有警察到場，認為只要不違反限聚令便可以。

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