熱帶氣旋彩雲料採取偏北路徑橫過南海東北部，仍與本港保持超過500公里距離。預料彩雲今日會轉向東北方向移動，靠近台灣南部一帶，逐漸遠離本港並減弱，對本港沒有直接威脅。天文台表示會密切監察彩雲的動向。

在上午2時，熱帶風暴彩雲集結在高雄之西南偏南約430公里，預料向北或東北偏北移動，時速約20公里，移向呂宋海峽及台灣南部一帶。

高空反氣旋昨日為廣東沿岸帶來普遍晴朗的天氣。本港昨日部份時間有陽光，天氣酷熱，下午多處地區氣溫上升至33度或以上。此外，位於華南北部的一道低壓槽昨日逐漸向南移動，預料該低壓槽會在今日及明日初時為華南沿岸地區帶來大驟雨及雷暴。

本港地區天氣預測

大致多雲，有幾陣驟雨，稍後雨勢有時頗大及有狂風雷暴。氣溫介乎27至32度。吹和緩西南風。

展望:星期六初時仍有大驟雨及狂風雷暴，日間驟雨減少。星期日短暫時間有陽光及炎熱。隨後兩三日驟雨再度增多。

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