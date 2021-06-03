「我係邊個又好，唔關你事啦！」陳國榮對記者否認無牌行醫，亦拒認本名陳國榮，多番罵壹傳媒創辦人黎智英及記者，稱「連你哋老細都畀人拉埋，有乜值得好去做？」但翌日他卻主動接觸記者，變臉吐苦水，承認因經濟壓力偷偷行醫，會向正牌中醫陳維利認錯，慨嘆有中醫學歷，卻因一次過錯終生無法領牌，預料或被判監，更指其懸壺濟世的夢想，正如黎「好有理想好有正義」，自己遭遇好比黎入獄，是制度的錯。

記者：林熊

記者就無牌行醫到診所詢問陳國榮，他起初仍堅稱是陳維利，陳奕是其別名。惟得知記者身份後，即神色慌亂，激動否認無牌行醫，「有證據就去搵警方、中醫藥委員會」，更伸手拍向鏡頭阻拍攝。他又罵記者「你阿爸點解會生你出嚟先？蘋果全個地球上都臭晒朵，你哋所謂嘅讀者，得返幾個咋。」，明明已被警方拘捕，竟仍態度囂張說「如果佢（警察）捉到我嘅話，一早捉咗啦！」

惟翌日記者再到其診所大廈，陳甫見記者即主動上前打招呼，忽然認錯，承認偽造及使用舊同學陳維利的中醫註冊證書行醫，表示會向他道歉。「依家咪等警方查案，然後落charge，然後畀法官判。」陳終承認本名陳國榮，指事件遭揭發，已預料有刑責，「食得鹹魚抵得渴，坐咪坐囉。」他嘆息有中醫學歷，卻因一次過錯終生不能領牌，「去到最尾一步就仆街。」

對2011年無牌行醫罪成案件，陳就否認處方西藥予患濕疹的女童，令女童癡肥、全身異常長出體毛，「我寫個藥名叫佢出去配藥咋，唔係我畀佢。」惟根據當年衞生署公告，列明陳國榮工作的診所供應西藥「樸爾敏」及強力類固醇「倍他米松」，他亦被控非法銷售及管有毒藥罪成。

至於為何鋌而走險，「呢個故仔好好寫，精彩到吖，寫個劇都得啦。」他動之以情說，當年家庭經濟壓力很大，「老婆唔做嘢，個女又跟你，阿媽70幾歲，老豆又瓜埋，你使唔使做人先？」他解釋因此偷偷行醫，「我係一個文弱書生，做得咩呀？」即使後來離婚，亦身兼母職照顧女兒。

陳越說越煽情，指懸壺濟世是其夢想，「好似你老細黎智英咁，好有理想好有正義，想為個世界做一啲嘢啫，啱㗎喎，但呢個世界講規矩吖嘛。」他續解釋，黎因國安法身陷囹圄，自己則受發牌制度迫死，慨嘆：「呢啲咪係制度囉。」

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