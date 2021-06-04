今日六四事件32周年，維園燭光集會早前先被警方以防疫為由禁止舉辦，至今日下午警方更引用《公安條例》封閉維園。雖然如此，但市民依然自發守護點點燭光，在各區以遍地開花形式，追悼六四逝去的英靈。然而，早前已傳出警方將動員7,000警力全港戒備，各區市面均有大批警員巡邏截查，猶淪戒嚴。其後，賢學思政一名成員最後被警方拘捕。《蘋果》在現場直擊各區情況。

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旺角豉油街

有兩個團體已公佈，會在旺角舉辦街站悼念。其中賢學思政表示，會在晚上7時至9時，於豉油街商務印書館對出空地設置放映會，呼籲香港人以史為鑑，志守吾土；至於社區前進亦發帖，指會在同一時間，於朗豪坊外近亞皆老街空地設置街站，向市民派蠟燭，堅持悼念六四。

賢學思政在傍晚7時左右，開始在豉油街西洋菜南街交界空地，架設放映會物品，同樣遭10名警員監視拍攝，暫時未被阻止。然而放映會設置不足15分鐘，警員便上前，用橙帶包圍街站，並上前截查，一度發生推撞，惟搜查一輪後便離開。

賢學思政其後解釋，指他們打算放映有BBC拍攝的一套關於六四事件紀錄片，然而在放映會舉行前，他們收到電檢處電郵，指如果繼續放映，有機會觸犯法例，罰款20萬及監禁一年。賢學思政雖然絕不認為警方做法，但指會暫停播映。

一名男成員其後向群眾嗌咪交代暫停播映事宜，並稱會在晚上8時舉行悼念儀式，呼籲市民不要聚集避免違反限聚令，也呼籲警方不要濫捕濫執法。然而就在該名男成員嗌咪期間，警方突然上前驅散，並舉起藍旗，警告在場人士違反限聚令，要求市民離開。該名男成員不滿，遂與警方理論，其間提及721字眼。

最後，該名男成員被推至牆邊截查，其後被警方拘捕，警方指這名男成員所發表言論，可能引起在場人士破壞社會安寧，遂以涉嫌公眾地方行為不檢將他拘捕。大批市民不滿圍觀，現場一片混亂。

旺角朗豪坊

另一邊想，社區前進下午4時開始，十數名軍裝警員在朗豪坊空地戒備，其間不時截查身穿黑衣的年輕市民，但均是搜查一輪後便放行。下午5時許，社區前進開始在朗豪坊外架設街站，警員僅離遠20米左右監視拍攝，未有阻止。至傍晚6時左右，警方調查上前截查街站成員，搜查一輪後街站得以繼續，區議員朱江瑋繼續向途經市民派發蠟燭、紙杯等物資，有市民獨自站在朗豪坊點燭悼念

朱江瑋表示，街站被截查期間，雖然他們一行人已強調街站並非集會，但仍被警方警告，指如果街站超過4個人根據第599G章限聚令執法，超過50人便用仲有《公安條例》執法；又要求街站不要燃點蠟燭悼念，稱有機會違反公眾妨擾罪。

朱強調街站只是派爉燭，對於香港變成如此「嚴刑峻法」感到無奈，直言只能「見步行步」：「我自己都想悼念，所以8點我都會點爉燭，如但影響到人，我再考慮下點處理，但我盡量唔影響到人。」當朱被問到會否擔心有被捕風險，他表示「我諗咩都有預，我話無預你都唔信」。最後他直言：「悼念六四，何罪之有。只要唔影響到人，根據佢哋（警方）頭先的講法，我無犯法。」

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