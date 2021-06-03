一名假中醫10年前無牌行醫，翌年罪成後，竟在原址偷偷行醫至今，《蘋果》追查發現他為洗底易名應診，生意越做越大，更利用舊同學的中醫資歷，偽造註冊證書欺詐病人，過去一直處方成份及來源不明的中成藥，當病人起疑便以「獨家秘方」推搪，更聲稱其藥丸可預防新冠肺炎。涉事假中醫於4月再被捕，惟保釋期間仍然行醫，遭盜用身份的正牌中醫獲悉後震驚，指無牌中醫為其昔日同窗，為人心術不正。假中醫則先向記者否認犯法，惟翌日卻忽然認錯，承認無牌行醫，更指預料會坐監。

記者：林熊 龔蕙芝 周子惇

涉事無牌中醫陳國榮，其診所「博醫堂」位於旺角遠東發展旺角大廈。據其病人指經營最少八年。記者上月佯裝病人求診，陳自稱診所老闆，聘最少4名助護。面積約500平方呎單位內，陳主要在大廳診症，旁邊書架塞滿逾千份病歷表。記者於平日下午短短5分鐘內，見最少5名20多歲至60多歲病人出入。

除了一般問診、把脈，陳國榮還提供針灸、啪骨等治療，他亦游說記者接受「去瘀血」治療，透過儀器疏通血液循環，當他知道記者準備打防疫針後，即說：「我直頭連打科興嘅藥都擺埋落去。」聲稱其藥物有助提升疫苗效果，最後處方7日共21包逾400粒藥丸，收費470元。

陳亦租用同層另一單位，提供推拿及俗稱「照燈」的理療服務，為記者問診後，即匆匆帶病人到另一單位治理，非常頻撲，助護亦多次兩邊走，運送多包透明膠袋包裝的藥丸，每袋估計過千粒。

記者見診所展示貼有陳相片的中醫註冊證書副本，醫生名稱陳維利，名字後有手寫字加上「（陳奕）」，證書上以黑筆刪去駐診地址。翻查註冊中醫名單，並沒陳國榮或陳奕的紀錄，陳維利則為註冊中醫，報稱註診地址在油麻地。

不論記者放蛇或接觸到該診所的病人，均發現陳派卡片自稱陳奕，對外以「醫師」自居，診所收據只寫上陳維利及博醫堂蓋印，據知不少病人持收據成功向保險公司索取醫藥費。

向陳求診逾3年的病人Sam稱因宿醉問題求醫，每月藥費連診金約900元，有別於其他中醫處方中藥材或藥粉，「好似成藥嘅，好似綠色、黃色M&M啦，加埋BB彈咁大粒嘅黑色藥，好似老泥丸。」他坦言，曾對藥物成份起疑，但陳指是獨家秘方，由大陸藥廠製藥，外間無法購買。Sam服藥後頭痛減輕，故不以為然，去年更服用陳稱能預防新冠肺炎的藥丸。他得知陳無牌後，已即時停藥。

《蘋果》向正牌醫師陳維利查詢，他對被冒充並不知情，感到震驚，「如果佢冇發生大單嘢，其實永遠唔知」，又出示其中醫註冊執業證書，註冊編號與陳國榮診所展示的一樣，但證書上陳維利沒另名陳奕。他稱與陳國榮是浸會大學中醫系舊同學，多年沒聯絡，僅記得當年對方考試不及格，不肯定對方是否獲註冊中醫資格。

「一來佢又姓陳，二來佢可能諗住有乜事東窗事發，就嗌我幫下佢，可能係咁樣。」陳維利現時十分擔心事件影響其名譽，「佢太過大膽……唔知點解佢心術不正咁。」正研究如何追究責任。

據知51歲的陳國榮，最終在浸大中醫學士畢業，2010年其執業資格試不及格，未能成為註冊中醫，但他偷步經營診所，地址與現時博醫堂診所一樣，2011年因無牌行醫被捕，翌年被罰款及判監2個月，緩刑兩年。被捕當年他又因推拿理療時令病人燒傷，終要賠償23萬元。及後他再報考執業資格試，最終及格，但紀錄不良，不獲中醫藥管理委員會審批資格。

記者到診所詢問陳國榮，他起初否認無牌行醫，又指自己已行醫多年，多次指罵記者；不過翌日他再見記者時態度大變，承認無牌行醫及「對唔住陳維利」，更預料會坐監。（詳見另稿）

香港中醫藥管理委員會回應查詢指，陳國榮從未成為註冊中醫，如接獲懷疑有人非法在香港作中醫執業的舉報，會轉介警方跟進。

警方發言人指，根據線報及深入調查後，於今年4月與相關部門採取聯合行動，在旺角拘捕一名51歲姓陳男子，涉嫌「未經註冊作中醫執業」。被捕男子暫獲准保釋候查，須於六月中旬向警方報到。

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