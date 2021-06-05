鄒幸彤男友、內地維權人士野渡得悉鄒幸彤暫獲保釋後向《蘋果》稱：「確實相當開心，現在情況對她來說不算太糟糕」，他坦言過去幾日都只能睡幾小時，笑說：「今晚應該可以好好瞓到一覺」。他又稱，雖然他個人暫時沒有慶祝活動，但內地不少認識鄒幸彤的朋友，看到鄒離開警署的直播時，都在群組表明相當開心。

野渡透露，他在晚上與鄒幸彤通了一個短電話，內容主要提及鄒在警署的「生活」及外界反應，「佢講咗佢喺入面點樣瞓唔到，瞓好少，我就講咗一啲外界反應，包括蔡耀昌，網民各種反應等，因為佢前晚瞓唔到，所以講完之後佢就要瞓喇」。

由於疫情及被限制出入境情況下，野渡已兩年多沒見鄒幸彤，對上一次已是2019年六四三十周年前夕，他說：「當年由於六四30年，佢（鄒幸彤）在2019年1月1日嘗試入境內地，但被禁止，跟住我當時仲能夠出境，19年曾去佢屋企嗰度。之後踏入當年六四前的敏感時期，我出唔到境。而家佢入唔到境，我出唔到去，我哋就已經兩年多無見啦。」

事實上，鄒幸彤在今次事件後或更難進入內地，兩人可能有數年，甚至更長時間無法見面，是否難以維繫感情？野渡坦言：「呢個喺現實好大的問題，畢竟長時間唔見面對任何感情都係一種考驗」，但他強調，兩人事前已有商討及準備，「呢個係一個好無奈嘅選擇，除非我哋甘心承受在極權下面做一個臣民，假如我哋仲希望，我哋通過抗爭得到我哋嘅尊嚴同自由嘅話，咁樣必要嘅待價就必須要去承受。」

今次事件後，鄒幸彤或成為政權其中一個目標，野渡稱鄒幸彤一直都不想成為高調的前線，不想阻礙她在內地維權及勞工界的支援工作。他相信鄒幸彤無法進入內地，而在香港都會被親共團體攻擊。

對於是否擔心鄒幸彤未來被控告，野渡稱難以估計，稱「政權如果像大陸一樣，咁幾荒謬嘅動作都可以做得出，但一切行動都各外證明香港現時糟糕到咩地步，視乎究竟香港政府想比外界咩野訊息。」他又稱，現時拘捕鄒幸彤的證據薄弱，他希望事件不會令港人膽怯，「唔好有自我審查，自我恐懼」。

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