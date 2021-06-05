油麻地文苑街17-24號文英樓後座高層，早上10時，一名清潔工人在後梯間垃圾桶旁，發現一個膠箱內有多隻倉鼠屍，發出奇臭，慌忙報警求助。清潔工其後將整個膠箱搬到電梯大堂，警員接報到場了解，大廈男住客發現亦通知愛護動物協會人員到場協助。

膠箱內有水、食物及一些飼養倉鼠的工具，愛協人員到場檢驗，發現共有9隻倉鼠屍體，分佈不同角落，部份屍身發脹，發出極臭氣味。人員初步認為死因無可疑，警方將案件列動物屍體發現，稍後由愛協人員撿走檢驗。

愛協表示，今早接獲警方通知，指於油麻地文英樓一樓層有市民發現一寵物膠箱內，有多隻已死亡的倉鼠被棄置在梯間。愛協督察到場發現寵物籠內有9隻倉鼠屍體，相信有人飼養。籠內滿佈污水及墊底物，倉鼠身體已發脹並傳出惡臭。經檢查後沒發現表面傷痕，相信死因不是因為打架而造成。警方暫將案件列作動物屍體發現案處理。

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