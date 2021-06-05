一名居於天水圍天盛苑盛譽閣的17歲少女，被驗出帶有N501Y變異病毒株，她沒有外遊紀錄，是首次在本地源頭不明個案發現英國變種病毒。有天水圍居民得知區內有人中招，擔心變種病毒已在社區傳播，人心惶惶，對政府或走漏確診個案感到擔憂。

《蘋果》晚上再到天盛苑盛譽閣了解，見到居民全部都有戴上口罩，保安及清潔人員亦有加強清潔及消毒，不時用毛巾消毒扶手及大門玻璃。

居於天盛苑盛譽閣的葉先生指自己已接種兩劑復必泰疫苗，加上因工作關係經常需要檢測，縱使染疫亦不會太擔心，「袁國勇話有保護力喎」。不過，他對或存在的隱形傳播鏈感到擔憂，認為檢測程序縱存在漏洞，一時三刻或難改變，政府若加強推廣疫苗接種，可能會對防止隱形傳播鏈有效。

居民陳先生對政府或走漏確診個案感到擔憂，指少女曾到香港國際教育展，政府應加強追蹤曾出席展覽的4,000名市民，「而家政府做咗好多病毒檢測，即時封區，但唔知點解啲病毒源頭都會滲入社區，真係覺得好徬徨」。陳先生對病毒檢測的準確性表示擔憂，亦擔心社區已有隱形傳播鏈，儘管昨晚檢測結果為零，他稍後會再到私人診所進行多一次檢測。

梁小姐居住於與確診盛譽閣相連的盛泉閣，她批評政府關口檢疫有問題，應該即時作出檢討，又認為關口檢疫措施要即時收緊，為入境人士多做幾次檢測，或延長入境人士的強制隔離期。梁小姐指亦會多做防疫措施以避免染疫，亦考慮自費做一次檢測，「搽多啲搓手液囉，小心啲囉，都係靠自己。」

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