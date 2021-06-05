71歲老翁尹光輝上月30日在龍鼓灘發電廠外海旁釣魚後，失去蹤影，至今已近一星期仍未有消息，家人心急如焚，不斷在fb出post尋人，希望有熱心市民提供線索。兒媳接受《蘋果》訪問時透露，家人連日來非常擔心，只希望尹能夠平安回家，「我哋成家人都冇乜點瞓過，最擔心奶奶，我哋後生嘅更加要頂住」。

尹光輝的兒子Gary表示，爸爸上月30日相約一名相識逾十載的魚友到龍鼓灘一帶釣魚，據該名魚友表示，二人相約下午5時集合，並於發電廠外的防波堤釣魚，當時他們為免爭魚，於是相隔200米的位置分開釣魚，預計晚上9時回程，但至晚上魚友一直未見尹到巴士站，擔心他發生意外，於是通知其家人，惟遍尋不果，只好報警。

Gary估計父親釣魚期間失足墮海，消防、警方、飛行服務隊及海事處連日來進行搜索，但一直未有發現爸爸的蹤影，甚至隨身物件亦未尋回。他們亦發起網路攻勢在fb發文尋人，呼籲大家除可到龍鼓灘一帶搜索外，更可到水流可到之處，如上中下白泥、流浮山及內地蛇口近岸等地尋人。

媳婦又透露，老爺身體尚算健康，平日最疼愛兩名孫女，自退休後任職兼職的士司機，逢周末休假便會相約友人在黃昏時分外出釣魚，他們昨日（4日）更相約20名親友組隊租艇出海，但可惜並無發現，現時全家人只希望尹能夠吉人天相，「我哋成家人都冇乜點瞓過，最擔心奶奶，我哋後生嘅更加要頂住」。

據知，尹光輝身高約1.7米，體重約170磅，肥身材，黃皮膚，方面型及蓄短白髮，最後露面時身穿米白色多用途背心、藍色短袖衫、米色三角骨短褲及黑紅色短筒釣魚鞋，隨身帶著一白色魚箱，魚箱旁插有一支黑色魚桿。

若任何人有尹光輝的消息，請致電36613127聯絡警方，或致電9318 9787聯絡尹的兒子Gary。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

你敢爆，我敢獎！ 立即Signal 63836568、WhatsApp 《蘋果》24小時爆相爆片熱線

或致電：63836568