疫情關係令航空及跨境交通嚴重受阻，內地巿民出行受到限制，難以親身去到不同地方購物，懷疑走私集團看準內地對高價消費品有龐大需求的機會，以海路偷運貨品往內地圖利。海關昨日（4日）凌晨在北大嶼山水域進行反走私行動，破獲一宗走私案，撿獲一批懷疑走私貨物，巿值約1千萬元，並拘捕一名25歲男子，扣查一輛客貨車。

海關周五凌晨在東涌馬灣涌村碼頭展開反走私行動，發現數名可疑人士在碼頭徘徊，其間有客貨車駛近，同時碼頭有快艇停靠。當客貨車停在碼頭時，疑人隨即打開客貨車車尾箱，將車上貨物丟落快艇上，海關見時機成熟即採取行動，疑人見狀即跳上快艇，高速向內地方向逃去。

客貨車司機亦企圖開車逃走，但終被海關攔截，25歲涉案男司機被捕。海關在車上撿獲一批懷疑走私貨，包括高價紅酒、雪茄、燕窩、電子產品如硬盤及手提電話等。海關相信背後由走私集團操控，案件仍在調查中，不排除稍後有更多人被捕。

海關表示，涉案貨品在內地徵收的稅率約由23%至230%不等，該批走私貨品以高價值消費品為主，紅酒在內地徵收的稅率為190%， 案中撿獲的一批紅酒在港售價約6,000元一支，在內地完稅後的零售價為港幣1.8萬元。雪茄在內地徵收稅率為230%，一支雪茄在港售價為500元，在內地完稅後零售價為每支港幣約1,700元。海關估計，不法集團若成功將該批貨走私到內地，將可逃避港幣約1千萬稅款。

海關重申走私屬嚴重罪行，根據《進出口條例》，任何人輸入或輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。市民可致電海關24小時熱線2545 6182舉報懷疑走私活動。

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