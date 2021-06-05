支聯會副主席鄒幸彤昨日（4日）六四32年紀念日早上7時許，因涉嫌宣佈或公佈未經批准集結，被警方拘捕，她被帶往中區警署，其後一直被扣留於荃灣警署。據鄒的親友表示，她昨日表明無法點起燭光，便禁食一天，禁食過後，鄒幸彤今晨已吃過早餐，稍後會見案件主管後，可能會被帶往其他警署或獲准保釋，但迄今尚未有進一步資料，《蘋果》正向警方查詢鄒何時獲保釋。

鄒幸彤是在昨日早上7時40分，警方於她位於夏愨道的律師樓大樓外拘捕她。她一度被帶往中區警署，探員其後到鄒的住所搜查。鄒被捕後由律師跟進，其代表律師確認警方是以上月29日、即六四燭光集會申請被禁後的凌晨，鄒在個人facebook發出題為「燭光無罪 堅守陣地」的帖文作為主要指控。翻查有關帖文，鄒以個人名義表示6月4日8時「仍會去守這已有32年的約定，在大家都能看到的地方，點起燭光」，但她未有提到確實地點，又指「政府能禁止一個場地裏的聚集，不能禁止香港每個角落亮起燭光。越是想刻意撲滅，燭光只會越燒越廣，並終將成為焚毀專政的烈燄」。

至昨晚8時45分，鄒被押返荃灣警署，身穿黑衣的她精神不俗，更向傳媒做出「派心」手勢。鄒至今已被警方扣查28小時，惟警方迄今仍未公佈會否落案，抑或准她保釋續查。警方昨日會見記者時，亦無交代拘捕鄒的具體準則。

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