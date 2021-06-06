海關發現一批由巴基斯坦寄出，報稱食物的貨物中，發現50公斤，市總值2780萬元的懷疑氯胺酮。其後，警方毒品調查科接手調查後，昨（5日）拘捕兩名男子，懷疑其販運毒品。

海關人員在揀選空運貨物的時候，透過風險管理的詳細分析，發現一批由巴基斯坦寄出、共重約200公斤報稱食物的貨物有可疑，因為與寄件人一向以來的業務和過往記錄都不符，加上從巴基斯坦寄出的食物比較少見，故引起海關懷疑，從而作進一步的檢查。

海關其後發現，10箱報稱食物的貨物中，有3箱的包裝上有特別標記，與其他7箱有別，人員透過X光再檢查這3箱食物，發現箱內有50包為偽裝香料，當中更有重新包裝的痕迹，並混有可疑液體，透過離子分析儀及毒品快速測試，發現香料的液體對氯胺酮呈陽性反應。

警方毒品調查科根據海關情報，昨午（5日）2時半左右，於貨運站拘捕一名前來收貨的19歲男子，該名男子報稱包裝工人；同日下午12時許，警方再拘捕一名41歲男子，懷疑他是與案件有關的貨車司機，二人現正被扣查，案件仍在調查中，不排除稍後有更多人被捕。

警方表示，空運提包上入口商的地址是一間食品公司，經調查後發現有此人，而且該公司從事食品入口生意，極具規模，不排除販毒集團以食品香料為運毒幌子，減低貨品截查的機會。

警方重申販運毒品為嚴重罪行，一經定罪，最高可被罰款500萬及處終生監禁，市民切勿以身試法。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

你敢爆，我敢獎！ 立即Signal 63836568、WhatsApp 《蘋果》24小時爆相爆片熱線

或致電：63836568