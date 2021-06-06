15歲少女張汶洛自上月29日獨自離開位於深井的住所後，失去蹤影，至今已到第9天，家人心急如焚，但仍未放棄外出搜索尋人，「真係好希望佢可以平安返屋企，有乜嘢都可以坐低慢慢傾㗎」。

張汶洛的哥哥指，妹妹失蹤已經超過一星期，一直杳無音訊，警方及朋友方面亦無她的消息，前日警方取得屋苑的閉路電視片段截圖，當時時間為凌晨5時至6時，清楚見到妹妹身穿黑色T恤，右邊位置有一隻小貓貓公仔，黑色運動長褲（兩側有一條白色直間）及拖鞋。當時她將頭髮紮起，並戴上藍色口罩，離開屋苑。

他續指，妹妹近日飽受學業及家庭的壓力，多次與家人發生爭執，又在ig透露死念並離家出走，之後約見心理醫生，始確診患上抑鬱症，需要長期服藥，坦言不知道妹妹今次為何離家，一去不返，「媽咪而家情緒穩定返啲，但真係好希望佢可以快啲返嚟，平平安安，有乜嘢都可以坐低慢慢傾」。

近日有多名熱心市民組成義工隊，在深井麗都花園一帶進行搜索，希望尋到妹妹的蹤影，他希望大家可以繼續幫幫眼，尋找汶洛。

張汶洛身高約1.53米，體重約43公斤，瘦身材，長面型，黃皮膚及蓄長黑髮。她最後露面時身穿黑色短袖衫、黑色運動長褲（兩側有一條白色直間）及拖鞋。 任何人如有張汶洛的消息或曾見過她，請致電36611173、60993830或電郵至rmpu-nts-2@police.gov.hk與新界南總區失蹤人口調查組，或與任何一間警署聯絡。

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