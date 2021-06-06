柴灣宏德居一部升降機，上周五被居民發現外門突然打開，居民稍有不慎，隨時墮𨋢喪命。據了解，當時升降機載有其他住戶，當到達該1樓時內門兩度開啟，住戶連忙提醒𨋢內人士趕快離開。事件中無人受傷，管理處已完成維修，惟事後並無公佈事件。有居民指，屋苑升降機經常故障，大廈雖剛剛完成大維修，惟僅進行外牆翻新，其他地方未有改善。

涉事升降機位於宏德居德祿樓，上周五（4日）下午5時許，有居民發現4號升降機中於1樓的外門打開，驚現「黑洞」，升降機竟如常運作。《蘋果》今到德祿樓視察，發現涉事電梯已完成維修，重新運作，惟大堂並沒有張貼告示，公佈上周的壞𨋢事件。住戶吳小姐指，由於樓齡問題，升降機多次發生故障，當記者告知上周五的恐怖事件，吳小姐表現驚訝，並指大廈管理處未有就事件通知住戶。一名德祿樓女清工指，由於事發的1樓屬停車場，人流較少。

有住戶表示，大廈的升降機經常故障需維修，惟每次皆以無零件為由，令維修動輒需時一星期，他又指，屋苑剛剛完成大維修，惟主要進行外牆翻新，其他地方未見改善。有網民則批評宏德居管理公司服務差劣，大廈公用設施殘舊，過往屋苑曾考慮更換整部升降機，惟最終僅更換老化零件。柴灣宏德居於1982年落成，樓齡至今39年，由德福樓、德禧樓、德壽樓及事發的德祿樓組成。

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