74歲退休裁判官譚俠侃失蹤四日,今日清晨被發現倒卧距離住所約7.7公里外的馬鞍山大水坑單車公園附近一個停車場,經檢驗證實已告不治。身在美國的長女Rachel得悉噩耗後,已立即訂機票回港,希望盡快回港陪伴母親左右,又一度哽咽向有份尋人的熱心網民道謝,「多謝大家嘅好、大家嘅愛,我哋都好感動,希望大家堅強,希望畀屋企人有啲空間...多謝大家嘅努力,我哋盡咗力,我想親身多謝每一位。」

至傍時時分,Rachel又在fb悼念亡父,形容今日是難過的一天,與父親未能好好說再見,但相信他已在一個更好的地方,沒有痛苦及折磨,又希望能和父親再在城門河一起散步,談天說地「I wish I can take a lovely walk with you again at 城門河and just chat about random stuff. I miss you a lot 」。帖文中,Rachel字裡行間多次提及對父親的思念,感謝他多年來的照顧,又指自己可以振作。帖文發佈後,Rachel多名好友留言慰問,希望她能夠節哀順變,又指她終有一日可以再重遇父親。

大律師陸偉雄獲悉譚俠侃去世消息,形容非常惋惜,相信稍後法律界會為他舉行悼念活動。他形容,由於譚官退休後身體大不如前,平日深居簡出,近年已絕少出席法律界的活動,不過他指譚是一名值得敬重的裁判官。

