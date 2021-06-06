74歲退休裁判官譚俠侃失蹤四日，今日清晨被發現倒卧距離住所約7.7公里外的馬鞍山大水坑單車公園附近一個停車場，經檢驗證實已告不治。身在美國的長女Rachel得悉噩耗後，已立即訂機票回港，希望盡快回港陪伴母親左右，又一度哽咽向有份尋人的熱心網民道謝，「多謝大家嘅好、大家嘅愛，我哋都好感動，希望大家堅強，希望畀屋企人有啲空間...多謝大家嘅努力，我哋盡咗力，我想親身多謝每一位。」

至傍時時分，Rachel又在fb悼念亡父，形容今日是難過的一天，與父親未能好好說再見，但相信他已在一個更好的地方，沒有痛苦及折磨，又希望能和父親再在城門河一起散步，談天說地「I wish I can take a lovely walk with you again at 城門河and just chat about random stuff. I miss you a lot 」。帖文中，Rachel字裡行間多次提及對父親的思念，感謝他多年來的照顧，又指自己可以振作。帖文發佈後，Rachel多名好友留言慰問，希望她能夠節哀順變，又指她終有一日可以再重遇父親。

大律師陸偉雄獲悉譚俠侃去世消息，形容非常惋惜，相信稍後法律界會為他舉行悼念活動。他形容，由於譚官退休後身體大不如前，平日深居簡出，近年已絕少出席法律界的活動，不過他指譚是一名值得敬重的裁判官。

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