位於啟德協調道105號的警察東九龍總區總部，周日（6日）下午升降機因訊號問題急煞，導致三人被困，一名女輔警受傷送院。翻查資料，東九總部所在大樓，開幕僅半年，當局耗資32億元興建，而負責供應和安裝升降機的，是律政司司長鄭若驊丈夫潘樂陶成立安樂工程。

周日（6日）下午約3時27分，兩男一女於乘搭升降機落樓期間，升降機突然急煞。三人其後被救出，一名女子手踭撞傷及報稱頭暈，需要送院。警方指，當時身處升降機內的為均為輔警，受傷女輔警已出院。

警方強調，東九龍總區總部大樓所有升降機均根據相關法例要求定期維修及保養，上次檢測日期為今年5月31日。警方會與相關部門了解是次升降機故障原因。

機電工程署指，事後派員到場調查，檢視升降機系統記錄後，確認升降機因訊號問題啟動安全裝置而煞停，過程中升降機並沒有下墜。承辦商人員收到通知後到場協助乘客離開，其中一名乘客因不適需送院檢查。升降機將由註冊升降機工程師檢查，確認操作一切正常後才繼續運作。

安樂工程事發後一日回覆《蘋果》查詢，表示經機電工程署調查後，發現升降機因出現訊號問題，啟動安全裝置而煞停，當中沒有出現下墜情況。安樂工程已迅速作出跟進及維修，確保升降機能安全使用。

大樓開幕僅半年

資料顯示，位於啟德的東九龍總區總部，舊址為啟德行動基地。根據立法會文件，當時警方為應對將軍澳分區升格為警區的新增人手，以及未來啟德發展區的人口增長，故決定將行動基地拆卸重建。

大樓於2017年3月21日開始動土，耗資32億元。大樓完工後，原有位於九龍灣工業區的牛頭角警署及東九龍交通部報案室，首先於去年9月23日和10月6日搬入，其後整座大樓於去年11月20日正式開幕，由警務處長鄧炳強及東九龍總區指揮官呂錦豪主持開幕式。

大樓集合10個原來分布在4個地區的東九龍總區單位，包括位於將軍澳的東九龍總區指揮官辦公室、行政部及行動部；位於觀塘的東九龍警察機動部隊；位於慈雲山的東九龍刑事總部；位於九龍灣的東九龍衝鋒隊、東九龍交通部、牛頭角分區警署、鐵路警區總部及總區室內靶場。

鄭若驊丈夫公司負責安裝

翻查報道，東九龍總區總部大樓的總承建商為新昌、利基聯營，而負責安裝升降機為安樂工程。根據安樂工程官網，可見它們負責為大樓供應及安裝載客升降機及載客無機房型升降機，工程完成日期為去年3月。

翻查資料，安樂工程（港交所編號：1977）由律政司司長鄭若驊丈夫潘樂陶成立，為香港其中最大的機電工程集團之一，業務遍及港、澳及美國，個別業務如升降機及自動梯更覆蓋國際巿場。去年3月，安樂工程進軍美國市場，當時以2.78億港元收購了美國紐約市升降機公司Transel Elevator & Electric Inc.（TEI）51%股份，涉資約2.78億元；至今年2月，安樂工程再在英國倫敦設立首個據點，旗下升降機及自動梯品牌Anlev Elevator Group進軍歐洲市場，為英國客戶提供升降機及自動梯系統。

據官網所見，安樂工程負責本港多個主要地點的升降機及自動梯興建，包括西九龍法院大樓、高山劇場、中國建設銀行大廈、天水圍醫院、香港大球場、饒宗頤文化館等，其中中環至半山電梯系統翻新工程亦由安樂工程負責，預計2022年完成。

安樂工程屢次捲入爭議。今年4月審計署發表審計報告，提到屯門望后石污水處理廠工程多處出現問題，根據渠務署資料，工程由「安樂-得利滿-中建聯營」負責；前年12月集團公佈，指安樂工程旗下的安樂機電設備工程，因一項風冷式製冷機設計及建造合同招標涉違反競爭法，遭到競委會調查，令集團一度停牌；2013年，澳門前運輸工務司司長歐文龍涉貪案，案件審訊時曾揭發，安樂一名前經理涉嫌有份向歐文龍支付報酬，以投得逾3億元澳幣的工程合約。當時潘樂陶是集團股東兼董事。

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