九龍城警區刑事部根據線報及經深入調查後，昨晚及今晨在紅磡區展開反罪案行動，突擊搜查區內的工業大廈單位，搗破一個非法釣魚機賭檔及一間無牌酒吧，共拘捕23人。

昨晚約11時，警方突擊搜查銀漢街一幢工業大廈單位，搗破一個非法釣魚機賭檔，並拘捕一名50歲姓周男負責人，涉嫌經營非法賭博場所及違反處所防疫條例（第599F章），7男2女賭客（25至45歲）涉嫌在賭博場所賭博及違反限聚令（第599G章）。

至今日凌晨約1時，警員再搜查民樂街一工業大廈單位，搗破一間無牌酒吧，拘捕一名32歲姓葉男負責人，涉嫌無牌售賣酒類飲品及違反防疫條例（第599F章）。酒吧內9男3女（19至38歲）亦被拘捕，他們涉嫌在沒有領有酒牌的處所飲酒及違反限聚令（第599G章）。行動中共撿獲兩部釣魚機、3部射擊遊戲機、一批遊戲卡、讀卡器、約500元賭款及近800罐啤酒。

另外，觀塘警區特遣隊昨午6時展開代號「勇爵」（BRAVEDUKE）的反罪惡行動，突擊搜查觀塘區內7間派對房間，其中發現一間位於觀塘道436號的派對房間懷疑正在違規營業，涉嫌違反處所防疫條例（第599F章）。行動中，19男11女的顧客（22至32歲），涉嫌違反限聚令（第599G章）收到定額罰款告票。與此同時，由於他們均未能出示「安心出行」紀錄及未有接種2019冠狀病毒病疫苗，警方向他們發出口頭警告。而一名18歲女子為處所負責人，她涉嫌違反處所防疫條例（第599F章），現正被扣留調查。

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