警方表示，國家安全處經深入調查後，周日（6日）在深水埗及港島西區分別拘捕一名17歲男子及一名45歲女子，涉嫌串謀刊印、發布、分發、展示或複製煽動刊物，違反《刑事罪行條例》第10條。被捕男女已被控以上罪名，案件將於周二（8日）下午在西九龍裁判法院提堂。據報，他們月前於灣仔區派發疑涉港獨傳單。

根據《刑事罪行條例》第10條1（c）條，任何人涉嫌串謀刊印、發布、分發、展示或複製煽動刊物，第一次定罪可處罰款5,000元及監禁2年，其後定罪可處監禁3年；煽動刊物則予以沒收並歸予官方。

國安處曾用《刑事罪行條例》拉快必傑斯

這並非是警方國安處，首次以非《港區國安法》罪名拘控他人。去年九月，人民力量「快必」譚得志於大埔寓所，被多名便衣國安處人員，持搜查令上門拘捕。所涉罪名為同樣是《刑事罪行條例》第10條中的1（b）條發表煽動文字罪。

警方國安處高級警司李桂華當時交代快必案情時，指快必涉嫌於6月底至8月，在多區擺設29次街站，其間發表引起憎惡及藐視政府，或會引起民間不滿的言論。然而李桂華當時未提及具體言論，只着傳媒自行搜索。目前快必仍在還押候審。

另外，原名尹耀昇的D100網台主持傑斯，今年2月被國安處拘捕，涉嫌在網台節目要求外國制裁香港，以及批評中國實施恐怖統治，當時拘捕罪名時也是《刑事罪行條例》第10條中1（a）條作出具煽動意圖的作為。其後，傑斯被控4項作出具煽動意圖的行為罪，至上月再被加控洗黑錢罪，目前仍在還押候審。

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