觀塘樂華南邨喜華樓，凌晨零時許，警方接獲一名姓黃女子（33歲）報案，稱母親遭前夫用鐵鎚襲擊，同時鄰居亦聽到女子呼救聲報警。警員趕至現場發現姓蔡女戶主（59歲）在客廳頭部受傷流血，姓謝（41歲）前女婿則在廚房用皮帶上吊昏迷，消防員隨即將男子解下，兩傷者先後送院搶救，其中謝男經搶救後情況危殆，蔡婦情況穩定。

警方其後見記者交代案情，指單位住有3人，分別蔡婦、黃女和一歲孫兒。謝男與黃女約10年前離婚後，仍偶然上單位探望前妻。案發前，謝男登門探訪，當時蔡婦、一歲孫兒和謝男身處客廳，至於黃女及其現任男友，則身處騎樓。據了解，該名一歲孫兒是黃女與謝男離婚後，另結新歡所生。

其後，黃女及其男友兩人，突然聽到客廳傳來爭執聲，循聲張望發現謝男用鐵鎚襲擊蔡婦頭部，兩人立即上前阻止並報警。男友其後走出門外求助，以致走廊亦有血鞋印。

警方指，由於當時情況混亂，他們一家人均未留意謝男身在何處，直至警方到場始發現謝男竟在廚房，疑畏罪上吊企圖自殺。至於同在客廳的一歲孫兒，則沒有受傷。

案件列傷人及企圖自殺，交由秀茂坪警區重案組第二隊跟進。警方初步調查得知，謝男及蔡婦經常有爭執，關係惡劣，相信這次事件緣於兩人結怨已久，先是爭執，繼而動武。至於糾紛實際內容，警方指仍在調查。

行動中，警方撿獲一批證物，包括鐵鎚、刀具、皮帶、染血衣物等，警方指暫時未有資料顯示犯人行兇時有用到刀具，並仍在調查行兇用鐵鎚是犯人現場拾獲還是自行帶來。

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