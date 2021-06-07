60歲女士患有急性肝衰竭蕭鳳興，上月中入院後病情惡化，曾命懸一線，醫生要安排其家屬見最後一面，但病榻上的她仍記掛家人，強大的生命力讓她支撐至今。目前，蕭鳳興情況仍不樂觀，家人相當心急，只能將希望寄予善心人士捐肝，好讓勞碌半生的她，能再度用自己雙手抱起愛孫。

蕭鳳興兒子尹先生表示，媽媽由於身體不適，且面部泛黃，故在上月13日陪同媽媽前往博愛醫院求醫，經醫生診斷為急性肝衰竭，至5月22日轉至瑪麗醫院肝臟移植中心，可惜病情持續惡化，至本月1日轉至深切治療部。尹先生、她妹妹等多名家人均曾接受檢測，但結果都是血型不適合，導致無法捐肝。其他親友則因年事已高，同樣不適合捐肝

尹先生提到，媽媽留院期間曾在鬼門關前徘徊，當時情況相當嚴峻，醫生一度運用酌情權，在疫情下仍安排家人們見最後一面。他便帶自己的4歲兒子趕赴醫院。由於兒子無法進入病房，家人便安排用手機讓嫲嫲愛孫兩人視像通話。稚子雖然不明就裏，但懷着希望嫲嫲康復的心，透過手機大喊：「嫲嫲嫲嫲，快啲起身啊！」尹先生在病榻旁，看見母親雖然命懸一綫，但聽見孫兒聲音後眼泛淚光，場面動容。其後，蕭女士情況稍稍好轉，但仍不樂觀，只能靠好心人捐肝才能續命。

尹先生指，父親7年前已經與世長辭，媽媽入院前做兼職清潔工，與尹先生妻兒以及尹先生妹妹，一家五口居住在天水圍共享天倫之樂。尹先生坦言，媽媽留院這段期間，家人親戚情緒都十分低落，尤其是媽媽的兄弟姊妹。他透露，媽媽在她兄弟姊妹排行最小，他們年事已高，均無法捐肝，現時均十分傷感，由於媽媽信佛，故親戚們都日日念經誦佛，祝福她早日康復。

尹先生指，現急需A型或O型血的善心人士，捐出活肝或屍肝，好讓母親能接受肝臟移植手術續命。市民如有意，可與尹先生（54947552）及尹小姐（64101192）聯絡，或致電瑪麗醫院肝臟移植中心（22555800），以安排檢測及配對。

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