早上近10時，大埔吐露港近大埔鐵路碼頭一條行人路，一名67歲外籍男子跑步期間暈倒，有踩單車女子途經發現他趴在花槽，報警求助，其間有跑步人士及醫生踩單車經過上址，眼看事主生命危在旦夕，即時分別為事主施展心肺復蘇法急救合共約3分鐘，惟事主一直無反應，直至救護車到場將他送院搶救，現時留醫深切治療部。

讀者陳太當時是首位發現事主倒在花槽，她踩單車經過上址，「見到佢時半身趴喺花槽，對腳伸咗出石屎路，唔郁，相信佢暈咗。」未幾一名年輕人跑步而至，問她發生何事，她指有人暈倒，於是報警求助，陳太指當時救護控制中心人員教她將事主平躺地上，於是她與青年合力將事主反轉平躺地上，見到事主閉目，沒有反應。

其後一名跑步男子經過，聲稱學過CPR急救法，遂向事主施以心肺復蘇法，為事主搓了約三分鐘，其間事主並無反應。陳太說後來一名戴頭盔踩單車經過的男子，自稱是醫生，接力為事主施展心肺復蘇法，其間醫生邊搓邊問在場人士，「頭先搓咗幾分鐘？有冇做過人工呼吸？」只見醫生約搓了三分鐘，救護車便到達現場，將事主送院搶救。

事主送院急救後，目前留醫深切治療部觀察，由於他身上未有身份證明文件，仍未確定他的身份，警方正設法聯絡其家人了解事件。

去年12月20日早上，60歲業餘跑手林熾參於大埔元洲仔里跑步期間，不適暈倒，送往醫院搶救後證實不治。

若要預防運動時生悲，運動人士應留意以下五大危險訊號，若出現以下病徵便應盡快求助包括看醫生：

一) 心跳比明顯加快，感覺心律不正

二) 出現強烈氣促，胸痛或心口翳悶

三) 眩暈、頭痛、出冷汗

四) 突然感視力模糊或欲嘔吐

五）半邊身突然無力，或身體某部位突然疼痛或麻木等

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