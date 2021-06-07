大埔嵐山發生連環爆竊案，由5月底至今日（7日）短短10日內，至少4個單位被爆竊，財物損失共逾80萬元，弄得住戶人心惶惶。有住戶懷疑賊人由後門垃圾房潛入屋苑，經泳池再爬入窗戶單位爆竊。

最先一宗是在上月29日，嵐山第8座一單位，晚上10時40分，住戶報案指廚房的窗網破爛，懷疑被爆竊，經點算後損失約值7萬元勞力士名錶、4萬元現金。相隔一周，昨日（6日）嵐山第3座兩個單位遭連環爆竊，晚上11時20分，47歲女戶主報案指窗邊的防蚊網不見了， 窗框有被撬痕跡，警員接報到場，經初步點算，女戶主一批首飾及6隻手錶被偷，損失總值60萬元。警員在調查期間，發現另一單位的窗戶被打開，女戶主經初步點算，兩隻總值約7000元的手錶被偷去。案件列連環爆竊，交由大埔警區刑事調查隊第七隊跟進，暫未有人被捕。

事隔9小時，至今日（7日）早上8時49分，嵐山第3座姓周（35歲）住戶發現窗台被破壞，懷疑遭爆竊，報警求助，經點算後一隻約值8萬元的卡地亞名錶、1萬元金鏈以及1萬元現金失去。

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