28歲無業女子，將黃大仙新蒲崗劏房單位，變成家庭式假身份證製作工場，試圖利用所製作的假身份證開設銀行戶口騙財，或在黑市出售假證圖利。無業女昨日被警方上門拘捕，涉及 「管有偽造身份證」等至少5項罪名。

新界北總區反三合會行動組高級督察戴玉麟表示，涉案女子報稱無業，昨午12時在新蒲崗寧遠街一幢唐樓的劏房單位內，被警員上門拘捕，涉嫌「管有偽造身份證」、「管有製造虛假文書的設備」、「管有他人身份證」、「管有危險藥物 (藏毒) 」、「管有適合及擬用作於吸服危險藥物的器具 (管有吸食工具) 」等罪，不排除會有更多人被捕。

行動中，警方撿獲一批證物，包括製作偽造文件工具、大量偽造身份證、已報失身份證、回鄉證、銀行卡、少量懷疑冰毒及一個冰壺等。當中有24張偽製身份證及半製成品、12張他人的身份證、18張他人的回鄉證、11張提款卡、18張信用卡，以及電腦及影印機等製作偽證工具。

戴玉麟稱，相信被捕女子利用假證，申請銀行戶口、信用卡及貸款騙財，至於她曾否利用假偽成功申請銀行戶口，仍需作進一步調查。此外，警方亦相信她透過黑市出售假身份證，但暫時未清楚假證賣出黑市後的用途。

該劏房偽證製作工場設備簡陋，戴玉麟指被捕女子主要以電腦及打印機製作偽證，將他人的照片「黐落」假身份證上，之後再用麵粉棍或直髮夾將照片撫平，更會用砂紙打磨證件面，惟造工差劣，沒有任何防偽特徵，「 一攞上手就知係假」。

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