一隻5歲大的唐狗女，昨日在圓方附近的西九文化區走失，狗主擔心不已，連夜在Facebook群組發相找尋。入夜後有熱心市民在西九龍公路發現狗狗行蹤，可惜未能將牠拉住。狗主呼籲，如有發現狗狗蹤影，可致電聯絡。

《蘋果》電話聯絡到女狗主Colleen，她是中美混血兒。她表示昨日上午偕友人，各自帶狗狗到西九文化區散步。其間有商場保安員要求她綁好狗隻，由於對方是踏單車而至，「好近，又好大聲」，令她的狗狗Tri受驚，往大角咀、油麻地方向跑走，失去蹤影。

Colleen指家住沙田，第一次帶Tri到西九龍遊玩，牠對該區不熟悉。至昨晚10時半，有市民拍攝到一隻狗狗在西九龍公路奔跑，往油麻地果欄方向。她看過相片後確定片中狗狗是Tri，而牠最後露面是在櫻桃街公園。

Tri毛色以黑白為主，左邊身有一個白色三角形花紋，戴着紫色頸圈，頸圈上有Tri的名和主人電話。Colleen希望市民如發現其影蹤，立即聯絡她，並盡量保持狗狗在原地，避免牠受驚跑走。

Colleen續稱，Tri是唐狗，她於兩年前收養回來，性格害羞。

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