警方接獲銀行舉報，發現過去兩個月由公司發出及郵寄予收票人公司共28張的支票，存入銀行後，收款人資料疑被塗改，並存入一名男子的銀行戶口，屯門警區重案組深入調查後，搗破一個盜竊及偽造支票的犯罪集團，共拘捕8名男女，包括集團主腦、其兩名年僅15至17歲兒子及其前妻，其中5張偽造支票被成功過數，涉款130萬元。

屯門警區重案組第二隊高級督察盧潔瑩講述案情時表示，被捕的集團主腦38歲，其2名分別15至17歲兒子，以及其40歲前妻，各人報稱無業、學生及侍應，涉嫌「製造虛假文書」、「管有虛假文書」、「盜竊」及「管有偽鈔」罪，目前仍被扣查。兩名兒子在案中的角色是負責將假支票去銀行入數。

警方表示，本年4月底接獲銀行舉報，指支票收款人名稱疑似被塗改，警方經深入調查，共發現有28張支票，在本年4至5月由公司發出及郵寄支票予收票人公司，當公司存入銀行後，發現收款人資料疑遭塗改，並存入一名男子的銀行戶口，其中5張被成功過數，涉款130萬元，另外23張假支票則被成功阻止入帳。

屯門警區在上月5日，到屯門區一銀行分行，拘捕一名男子，他當時正存入支票，警方以涉嫌「製造虛假文書」及「盜竊」將他拘捕。警方發現28張偽造支票，都是同一偽造支票犯罪集團，成功鎖定集團骨幹成員，昨日（7日）到新界多個地區，拘捕6男1女，年齡15至40歲，當中包括集團主腦及其兩名兒子，以及他的前妻。行動中撿獲盜竊而來的支票，支票簿，銀行信件，銀行卡，以及修改支票的工具，並撿獲58200元的偽鈔。警方發現支票用電腦重新打印收款人姓名及金額，部份以原子筆更改，再以入票機入數。

集團犯案手法，先在工廈信箱，偷取受害人公司郵寄的支票，然後修改收款人的姓名資料及金額，交由集團主腦，由成員於銀行入票機或入票箱存入支票，然後提取現金。

警方指賊人專門向保安措施弱的工廈落手偷信，呼籲信箱主理人定期清理信件，大廈管理亦應加強防盜措施。

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