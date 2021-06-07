海關搗破一個本地大麻花儲存及販運的販毒集團，撿獲共41公斤懷疑大麻花及1.3公斤懷疑大麻精，約值870萬元，以涉嫌販毒拘捕3名男子。

昨日黃昏，海關毒品調查科在大角嘴菩提街進行反毒品行動，其間在一幢大廈附近，截查兩名持行街紙的南亞男子，29歲及33歲。在其中一人手持的膠袋內，搜出約1公斤懷疑大麻花，押返劏房單位搜查後，搜出約3公斤懷疑大麻花及300克懷疑大麻精。

關員其後帶同兩人到荃灣橫龍街一工廈單位搜查，搜出約5公斤懷疑大麻花及1公斤懷疑大麻精。此時另一隊關員在馬鞍山恆光街一私人屋苑外，截查一名43歲男子，懷疑與案有關，帶返單位搜查後，再搜出約32公斤懷疑大麻花。

海關指集團組織嚴密，月前租用恆光街一個約300呎位單位為「大倉」，用作大麻花儲存中心，而該男子主要負責「睇倉」及出貨。至於菩提街單位用作儲存、包裝及分銷。橫龍街工廈單位為俗稱「防火牆」的臨時中轉站，用作分隔儲存倉及出貨單位。海關相信毒品供應西九龍娛樂場所，正追查來源。

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