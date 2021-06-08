4月16日，一名患情緒病的18歲青年於港鐵杏花邨站，以殘疾人士個人八達通卡出閘期間，遭五名港鐵職員按地以膝跪頸導致頸痛疑手腳麻痹留醫。早前港鐵出席油尖旺區議會遭多名議員質詢，僅承認當日事件觀感上不理想，但未正面回應內部的武力指引內容。至今日，東區區議員再就事件於區議會作出討論，並向港鐵查詢職員使用「合理武力」是否有指引，以及有否向事主道歉及賠償。港鐵書面回覆表示，事件反映前綫同事在查票工作的處理及應對上有需要留意的地方，已檢視相關內部指引，但未有正面回應是否已向事主道歉。

東區區議員古桂耀、何偉倫及麥德正表示，事件發生後，多名東區居民，包括殘疾人士及其家屬均感到憤怒及擔憂。三人指事主被港鐵職員遭制服後再被腳踩、拗手、壓頸，形同襲擊，又引述專家意見，指壓頸屬高危動作，嚴重可引致癱瘓，甚至令人窒息死亡，而且警方到場後，更有兩名警員壓着事主身體，與港鐵職員合力按穴、拗手，質疑杏花邨港鐵站職員及警員有否需要使用武力制服。他們就事件今午在區議會向港鐵查詢，鐵會否向事主道歉及賠償、港鐵職員員使用「合理武力」是否有指引，以及有否就事作作出檢討及跟進。

不過，港鐵書面回覆表示，由於案件仍由警方調查中，現階段不方便評論事件細節，但承認前綫職員在查票工作的處理及應對上，有一些需要留意的地方，又指公司一直有既定的程序及清晰指引， 就執行附例的查票工作為前綫職員提供合適的培訓及支援，以適切地因應不同情況而作出相應的安排。

港鐵指前綫職員難以如單憑外表、或乘客拒 絕透露本身背景時，識別乘客是否有特殊需要，已就事件即時檢視相關個案的處理手法，包括再次提醒前綫查票人員在執行職務期間應避免與乘客有身體接觸、遇上突發事件時應盡快報警求助等，又檢視相關內部指引，加強前線職員與有需要人士互動時的敏感度、溝通及臨場應變的技巧。

翻查資料，殘疾人士包括聽障、視障、言語障礙、肢體傷殘、自閉症、精神病、智障、器官殘障／長期病患、注意力不足／過度活躍症及特殊學習困難，如殘疾程度影響日常生活、參與經濟和社會活動的能力，或令其行動不便，需要較長時間才能康復，便可向勞福局申請殘疾人士登記證。根據長者及合資格殘疾人士公共交通票價優惠計劃，合資格殘疾人士可以每程2元的優惠票價，使用指定公共交通工具，包括港鐵本地服務。

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