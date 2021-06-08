一名67歲外籍男子周一在大埔吐露港跑步期間暈倒，據知事主為練馬師告東尼的胞兄告忠明（Gerald Cruz, 又稱Gerry），雖然他獲途人和休班醫生急救，但送院搶救後，至今仍然危殆，家人都非常擔心。《蘋果》正就事件向告東尼太太求證，但暫未獲回覆。

昨日早上近10時，告忠明沿吐露港跑至近大埔鐵路碼頭一條行人路時突然暈倒，附近單車友見狀報警，其間有跑步人士及醫生踩單車經過，分別為他施心肺復蘇法急救，惟一直無反應，送院搶救後，留醫深切治療部。

樂華長跑會負責人方太稱，告忠明是跑會的會員，她都是從網上消息知道昨日跑步暈倒的事主疑是告忠明，曾致電其手機無人接聽，未能證實事件。她又稱，周日在大埔跑步都不時會撞見告忠明，互相打招呼，但近年甚少聚會。

據悉，告忠明早年從事物流業，2011年與內地女友結婚，現有一名九歲大兒子。本身為葡萄牙裔土生港人的告忠明，是四兄妹中長兄，熱愛跑步，早年加入由一群業餘長跑愛好者組成的樂華長跑會，近年因要兼顧工作及家庭，加上照顧兒子，已鮮有參加比賽及跑會活動。

告忠明的父親告魯士、二弟告達理及三弟告東尼在馬圈中均赫赫有名。告魯士是60年代的業餘騎師，於1965年曾在香港打吡大賽勝出，2007年因心臟病離世，出殯時由三名兒子扶靈。

告忠明7年前接受長跑會訪問時曾透露，馬會開辦第一屆見習騎師訓練班，父親推薦3位兒子報名，當年只有14歲的告東尼無論身高、體重、反應都合乎要求，迅即被馬會取錄，成為馬會的第一批見習騎師；而他當時選擇移居加拿大，1971年定居溫哥華，完成大學課程，至80年代才回流返港。

對於外界認為告忠明的成就不及兩名弟弟，他不以為然，同時為兩名弟弟的成就和家族而感到光榮。告忠明中學時期就讀喇沙書院時已是田徑短跑好手，當年他100公尺短跑成績是12秒，經常代表學校參加學界比賽。

告忠明對跑步有一份堅持，年輕時是短跑健將，隨着年紀漸長改為參加長跑，他由加拿大返港後，堅持清晨5時半起床跑步，每星期跑5日。至2014年，他已參加了30多個本地及海外的馬拉松，1997年首次參加青馬大橋香港馬拉松，以4小時01分完成，翌年在赤鱲角新機場再跑馬拉松，以3小時33分完成，成績大有進步。隨後他又參加過毅行者越野賽。

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