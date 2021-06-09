再有校園欺凌事件發生！近日網上流傳一條長約8秒、被人後製過的短片，片中一名身穿校服的男生，在課室內被兩名長髮女同學掌摑，口罩更被拍至鬆脫移位，之後男生做出雙手合十的手勢，又跪在地上，疑似求饒；而當時課室內另有數名學生，但片中未見他們上前阻止及勸阻。片段在家長群組廣傳，據稱有家長向涉事學校投訴。《蘋果》正向警方及教育局查詢事件。

消息指，男生就讀青衣明愛聖若瑟中學，有特殊教育需要（簡稱「SEN」），而出手打人的是同校中一及中二學生。有關片段在家長群組廣泛流傳，據知有家長看畢片段後向學校投訴，校方雖然知道事件，但沒有向家長作出交代；而涉事的學生全部仍有上學，沒有被處分。

有家長向《蘋果》表示，不滿校方處理手法，事發後沒有主動向家長交代事件，涉事學生仍如常上學，他認為校方應要求有關學生暫時停課，以了解清楚事件。他直言看過相關片段後非常憤怒，認為無論甚麼原因，都不應該出手打人，擔心子女成為下一位受害者，下學年會考慮為子女轉校。

明愛聖若瑟中學李副校回覆《蘋果》查詢時，確認片中學生為該校初中學生，他指校方於本月3日在社交平台看到有關片段，發現有該校學生被拍打，已即時聯絡片中男生的家長到學校了解事件，男生承認有此事後，校方陪同家長前往警署報案。

李副校續稱，由於近日正值學校考試，涉事學生仍有回校，校方安排特別房間讓他們考試，同時派老師及社工加以跟進。校方亦已就事件通知教育局。

校方其後發聲明指，學校對事件極度關注，絕不容許及姑息任何形式的欺凌行為。在了解事件的真確性後，已即時協助家長報警處理，並一直與警方、家長保持緊密聯繫，亦同時安排社工跟進學生情緒。

由於警方已正式跟進事件，校方未能進一步透露有關事件的資訊。校方又指，相信上述乃個別事件，學校必定嚴肅跟進處理，並繼續持守學校多年建立的關愛校園核心價值。冀盼各界人士予以體諒，並給予學校空間處理隨後的輔導及跟進程序，讓學生重新投入校園的和諧愉快生活。

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