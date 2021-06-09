2019年6月9日，103萬港人組成白衣人海走上街頭，成就香港人回歸後最大規模的遊行，當日的一點一滴，在各人心中留下烙印，難以忘懷。兩年後的今日，有市民登上象徵香港精神的獅子山，舉起「FREE HK」及「FAITH」巨型燈牌，希望讓同路人見到大家，讓大家知道仍有人願意堅持下去。

晚上近9時，獅子山頂放有兩個用燈管砌成的「FREE HK」及「FAITH」燈牌，每個字母面積均達一米乘半米。據知，8至10名市民晚上8時半左右成功登頂，他們用燈管砌成「FREE HK」及「FAITH」的燈牌，照耀東九龍，逗留大約一小時後離開。警方於晚上9時40分及11時02分接獲市民報案，指獅子山頭有光，擔心有人發生意外。

有參與行動的市民表示，兩年前的6月9日是反送中運動的序幕，當日有逾百萬人上街遊行，自此6月9日是對香港人有很重要的意義，而該兩個燈牌是呼應他們的信念與想法，「雖然條紅線愈來愈逼近，我哋好多嘢都做唔到，甚至係好基本嘅遊行同集會都唔可以舉行，但今日登上獅子山，一班手足係想表達畀所有香港人，甚至被迫要流亡海外嘅香港人，同喺海外好支持香港嘅人知道，其實香港人仍然堅持緊，我哋仍然會去抗爭，喺自己可以發展嘅空間同崗位繼續努力 」。

市民走上獅子山舉起燈牌表達訴求已非第一次。2019年的中秋節，逾千名市民登上獅子山，當中不乏長者及小童，他們由山頂至山腳成了一條人鏈，築起香港之路，多名市民高舉電筒，另有人舉起「FREE HK」巨型燈牌，照耀山頭；市民最近一次走上獅子山頂舉燈牌則是去年10月3日。當時有5名市民揹着燈管登頂，之後用燈管砌成「SAVE 12」及「SAVE HK」等字眼，希望市民不要動搖決心，毋忘當時在內地被扣留的12名港人。

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