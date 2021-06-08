郊野公園邊陲起樓建議引發全城熱議，力倡建屋大計的前特首梁振英早於2017年《施政報告》提出，近日重提舊事逼迫林鄭，追擊林鄭壓抑樓價無能。民意對侵入郊野公園建屋甚為敏感，《蘋果》發現元朗大棠有機生態園後山一幅大欖郊野公園土地，大片樹林被非法砍伐，更挖出巨型深坑非法傾倒人畜排泄物，形成一個相等於標準泳池的「超級屎坑」，惡臭瀰漫生態園，嚴重破壞環境，更引發播毒危機。傳染病醫生警告：「如果近距離接觸或間接接觸受感染糞便，有機會感染致病性微生物，會好危險！」

「屎坑」旁為原居民殯葬區

超級「屎坑」位於元朗大棠有機生態園後山，城規會證實，涉事地點部份屬大欖郊野公園土地，另一部份劃作《大棠分區計劃大綱草圖》的康樂地帶，現時並無任何規劃申請。

由於超級「屎坑」處於十八鄉原居民殯葬區旁，有村民2年前於清明節登山拜祭時，發現該處林木被砍伐；至同年10月，更被挖出一個深坑，其後陸續有吸糞車每日來回倒屎，令附近臭氣沖天；旁邊另一幅地堆積出垃圾山，引起村民不滿，更認為此舉對先人不敬。

村民屢舉報無果：好似有人收到風

村民表示，多次目擊收集人糞的藍色車身吸糞車，每日清晨及傍晚駛往「屎坑」傾倒，一日最少走3轉，倒足一年。其後，另一架黃色車身印有「大豐」2字的禽畜吸糞車，則每周不定時前來倒屎。去年疫症大爆發，村民非常擔心會散播播毒。為搜集證據，有村民花近一年時間，出動航拍不下10次，拍下多段影片屢向地政處舉報，惟每次地政人員聲稱到場未有發現，村民懷疑有人聞風先遁：「次次地政去之前都好似有人收到風咁，停晒一切！」至今年起，藍色吸糞車已沒再倒糞，但黃色吸糞車仍持續。

《蘋果》實地採訪，發現超級「屎坑」面積約一個標準泳池般大，最少10呎深，已灌滿糞水達8成。裏面除了堆積大量人畜糞便外，還有膠樽及固體廢物。大熱天時，濃烈惡臭飄至百米外，瀰漫旁邊大棠有機生態園，滋生不少蚊蟲，烏蠅滿天飛，環境極之惡劣。記者發現一架黃色吸糞車每周至少2、3次駛往非法倒糞，高峯期1日倒5轉。現場豎立多塊地政處警告牌，寫有「政府土地，不准佔用、傾倒、挖掘及耕種。違者會被檢控」，惟吸糞車司機懶理。

梁福元：糞便係肥料有益社會

厭惡性的吸糞車每次駛往「屎坑」必經生態園正門進入，穿過園區的主路，途經園內一個馬場。記者多次直擊吸糞車與接載遊人的高爾夫球車擦身而過。而園區的入口處寫明「外來車輛請勿進入」，然而，看門守衛不但沒有截停吸糞車，更沒有向司機收取入場費或停泊費。

於5月底，記者更目擊十八鄕鄉事委員會前主席梁福元在生態園現身，並帶領一批人周圍參觀，他們身處的位置距離「屎坑」不足200米。而該生態園正是由梁福元兒子梁明堅及姪女梁麗詩經營。

《蘋果》向梁福元了解，他未有正面回應是否知情，只說：「如果（糞池咁大影響）第一時間就有人投訴啦，點解好似冇聽到啲人投訴？」他強調生態園後山無人居住，估計是有村民偷偷倒糞，認為只要不影響到人，問題不大。他斷言在山邊倒類無問題：「我知道嗰啲全部都應該係動物糞便……照我了解到絕對唔係人糞。」他更表示支持禽畜糞便循環再用，「動物糞便就係天然肥料嚟㗎嘛……，咁我覺得呢一樣嘢對社會、對生態有得益」。

專家憂污水霧化釀爆疫危機

至於生態園開路予吸糞車，梁福元承認借路，但隨即補充說：「人哋世世代代喺度住，路就整出嚟畀人行，方便人哋入去！好多上郊野公園嘅人都經過生態園行上去，千島湖呀、伯公坳，從來都唔收人錢，一講話去睇紅葉都穿過去！」但司機指倒糞是生態園總管指使，梁福元搖頭表示不知情，聲稱要出調查。

現時疫情未了，人畜排洩物非法倒入郊野公園，隨時引發大爆疫。感染及傳染病科專科醫生林緯遜表示，受污染的人畜糞便當中可包括COVID-19或禽流感等病原體，倘糞車司機倒糞過程中，排污喉將糞水傾注時有機會引發「霧化」，司機好大機會吸入病毒，有可能形成傳播鏈。此外，病毒隨河道漂流或隨風傳播到附近民居，繼而污染泥土及水源，亦有機會令居民受到感染。

涉事地帶生態價值極高

漁農自然護理署網站「郊野公園及特別地區分佈地圖」亦顯示，該地處於全港第二大的大欖郊野公園範圍，有大量鳥類、穿山甲、豹貓及赤麂等動物棲息。綠色力量於2017年一份報告指出，區內發現172種蝴蝶，生態價值極高。長春社公共事務經理吳希文亦批評，在山林挖坑倒糞的行為損人不利己。他指糞池內混雜一些難以分解的固體廢物，下暴雨時，糞液有機會滿瀉溢出，污染環境及附近溪流。他擔心此舉是「先破壞後建設」的慣常做法，敦促政府部門應盡快圍封此地。

漁農自然護理署亦證實，涉事地點部分位於大欖郊野公園範圍內，會就有關個案進行調查，並與相關部門採取適當跟進行動。根據《郊野公園及特別地區規例》，任何人未經許可不得在郊野公園內切割、摘取或根除任何植物，亦不得在郊野公園內挖出、開墾或擾亂土壤，違者可被檢控。一經定罪，最高可被判罰款2,000元及監禁3個月。而據《林區及郊區條例》，任何人無合法權限或辯解而在政府土地上砍伐、切割、焚燒或以其他方式摧毀樹木或生長中植物，即屬違法，一經定罪，可處罰款25,000元及監禁1年。過去3年，該署接獲有關郊野公園內非法開墾的投訴個案不多，去年僅4宗。

地政總署稱，元朗地政處到埸視察後，確認查詢的土地屬政府土地，部分位於大欖郊野公園內。地政處當時未有發現傾倒排泄物的活動或非法挖掘的情況，過去3年並沒有接獲相關投訴。該處會聯同相關部門跟進，以防政府土地被佔用。

環境保護署表示，根據《廢物處置條例》規定，除非有合法權限或辯解，或有該地方擁有人或合法佔用人許可，在任何地方擺放廢物即屬違法，最高可處罰款20萬元及監禁6個月。而環保署及食環署過去3年，分別接獲1宗及3宗非法傾倒排泄物的投訴，惟人員到場視察，均沒有發現違法行為。

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