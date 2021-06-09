5歲大唐狗女Tri，前日（7日）在圓方附近的西九文化區走失，入夜後更被發現在西九龍公路狂奔，女狗主Colleen擔心不已，在Facebook群組發相找尋，網友亦不斷轉發尋狗帖文。Tri失蹤一日後，今日（9日）Colleen在網上帖文表示，在西九龍一個地盤尋回愛犬Tri，牠健康狀況良好，與主人重逢一刻是興奮的「擦肚皮」，玩得不亦樂乎。Colleen感謝各方的幫忙及禱告。

Colleen今早與其他熱心市民本仍繼續尋找Tri，至早上7時許，Colleen收到西九龍一地盤一個保安員的通知，指發現Tri在地盤流連，Colleen火速到達，見到Tri即眉開眼笑，與Tri扭抱玩作一團，Colleen更親吻愛犬，流露愛惜之情，而Tri經過一日一夜的流離浪蕩亦倦透，在回家途中躺在車廂安心入睡。

女狗主Colleen是中美混血兒。她昨日對《蘋果》表示，前日上午偕友人，各自帶狗狗到西九文化區散步。其間有保安員要求她綁好狗隻，由於對方是踏單車而至，「好近，又好大聲」，令她的狗狗Tri受驚，往大角咀、油麻地方向跑走，失去蹤影。

Colleen指家住沙田，第一次帶Tri到西九龍遊玩，牠對該區不熟悉。至前晚10時半，有市民拍攝到一隻狗狗在西九龍公路奔跑，往油麻地果欄方向。她看過相片後確定片中狗狗是Tri，而牠最後露面是在櫻桃街公園。Colleen指Tri是她於兩年前收養回來，性格害羞。

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