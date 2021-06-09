《蘋果》早前追蹤吸糞車運作，發現涉嫌傾倒人糞的吸糞車，除了到港九新界各大私人地盤吸糞及淤泥外，亦有到過政府地盤吸糞，現正向當局查詢，如何監管政府地盤糞便遭非法傾倒的問題，惟至今未獲回覆。

不過有資深吸糞車司機看過報道後大爆料，他直言多年前荔枝園開發時，已有人主動聯絡吸糞公司「收屎」，「嗰時係用來堆肥，但而家咁大個糞池用嚟做咩呢？」令司機們大惑不解。

據他所知，每次吸糞車都是「收order」，倘對方稱要一車，司機收工前便會駛往「超級屎坑」排放。他坦言，收集人糞的吸糞車每日行程相當緊密，幾乎每天都走勻港九新界私人地盤及政府流動廁所，惟政府指定處理糞水的污水廠只得3間，且污水廠每到傍晚6時便關門，司機往往未能趕及往倒糞，故糞池正正可以助他們解決問題，「有人要屎，有人要倒屎」，雙得益彰。

對於大屎坑內混合人禽糞便，該吸糞車司機亦批評做法惡劣，因為人糞的雜質較多，對環境做成嚴重破壞。他更強調，行內司機人工頗高，平均月入4萬元，不相信是因為貪少少錢而「秘撈」到大屎坑倒糞，「除非還人情，拍膊頭啦！」

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