元朗超級「屎坑」遭人亂倒人禽糞便，根據現行法例，對禽畜排泄物及人類排泄物有不同監管。環境保護署表示，居住或工作地方的人士使用廁所或其他衞生設備所產生的廢物，屬住宅污水，其排放受《水污染管制條例》所規管。而未有污水渠接駁的鄉郊地區，一般會利用化糞池及滲濾系統處置排泄物，而化糞池須不時利用吸缸車清理池內的污泥，再轉運至渠務署的污水處理廠處置。

根據渠務署的流質廢料處理指引，運載人類排泄物的吸缸車必須運往3間指定污水處理廠傾倒，分別是望后石污水處理廠、西貢污水處理廠及鴨脷洲污水處理廠。現時傾倒費為每立方米12.5元。而市面上最大的吸缸車，儲存缸容量達12立方米，其傾倒費可達每車150元。

環保署免費收固體禽畜廢物

至於雞糞屬禽畜廢物，其排放受《廢物處置（禽畜廢物）規例》所規管，不能胡亂傾倒。環境保護署現有向農場提供免費收集固體禽畜廢物服務，所有禽畜廢物均以膠袋密封儲存於收集商提供的膠桶內，收集商會使用密封缸車收集禽畜廢物，再運往堆填區處置。不過，飼養人亦可將飼養場產生的固體禽畜廢物，用作肥料或動物飼料或餵魚料，但必須儲存其飼養場及其他適當建造的圍場內，不能對任何人構成煩擾。

無論是禽畜或人類排泄物，一旦隨處傾倒，均屬違法。環境保護署表示，根據《廢物處置條例》規定，除非有合法權限或辯解，或有該地方擁有人或合法佔用人許可，否則在任何地方擺放廢物即屬違法，最高可處罰款20萬元及監禁6個月。

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