高錕生前有份創立的國際學校弘立書院爆出性侵醜聞！一名14歲女學生在上課期間，疑被一名同級男生拉入廁所性侵，之後疑有人食髓知味，企圖再下手時，女生向老師舉報揭發事件。據悉，校方要為求低調處理事件，要求校內師生「封嘴」，不能向外透露事件。警方事後以「向年齡在16歲以下的兒童作出猥褻行為」，拘捕一名13歲男生。

據了解，受害女生是一名就讀校內8年級的14歲女學生，事發時正值女事主上堂期間，當時同級的男同學將女事主拉入廁所性侵。事件後，該名男同學疑食髓知味，再度要求女事主在廁所發生性關係時，女事主於是決心向老師舉報事件。

校方要求校內師生封口

有指校方獲悉事件後，求保校譽而低調處理，要求全校師生不能向外透露事件，亦不能接觸女事主，其間有家長從子女口中獲悉事件，主動向校方了解，但鑑於校方已向職員下「封嘴令」，令家長亦無法得悉事件來龍去脈。

警方指，於上月14日接獲有關報案，翌日以涉及「向年齡在16歲以下的兒童作出猥褻行為」，拘捕一名13歲男生，案件現交由西區警區刑事調查隊第三隊處理。至於弘立書院向傳媒回覆指，該校學生早前疑涉及一宗事故，已經交由警方調查，因此學校不宜作出任何評論。校方與受影響之家庭保持緊密聯繫，並提供適切支援。

至於弘立書院向傳媒回覆指，該校學生早前疑涉及一宗事故，已經交由警方調查，因此學校不宜作出任何評論。校方與受影響之家庭保持緊密聯繫，並提供適切支援。教育局承認已接獲學校通報，並指一直與學校保持聯絡，提供適切意見。據悉學校已啟動危機處理小組跟進事件。

位於薄扶林的弘立書院為一所國際學校，於2013年8月創辦，小學及中學部一年學費介乎約20萬元至約25萬元，多年來被稱為全港最貴學費私校。

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