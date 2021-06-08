大欖郊野公園位於新界西，佔地5,412公頃，為全港第二大郊野公園，內裏長滿不少本地原生植物，有大量動物棲息，生態價值極高。不過，前任特首梁振英近日在社交媒體帖文，重提郊野公園建屋，並建議特區政府動用千分之二的郊野公園土地，在大欖郊野公園邊陲興建3萬個居屋單位，落成後每呎售價為6,000元，事件再次掀起爭議。

而郊野公園建屋建議，早在2017年，梁振英在行政長官任期內最後一份《施政報告》中提出，「應思考利用郊野公園內小量生態價值不高、公眾享用價值較低、位於邊陲地帶的土地作公營房屋、非牟利的老人院等非地產用途」，當時更邀請房協進行生態及技術研究，惟計劃隨着政府換屆於2019 年2月中止研究。

不過，發展局局長黃偉綸日前已就建議明確表態，指出政府暫無計劃重啟研究發展郊野公園邊陲地帶建屋，又指該選項未得到大多數巿民支持。

長春社公共事務經理吳希文亦炮轟，認為「郊野公園邊陲」一詞是混淆視聽，「無論係個邊定核心區，都係郊野公園。乜嘢叫郊野公園邊陲？其實係刻意矮化郊野公園個價值！」對於被「點名」開發的大欖郊野公園，被發現有人非法開墾兼傾倒人畜排泄物，他擔心此舉是「先破壞後發展」的慣常做法，因以往曾有人將環境大肆破壞後，指土地沒有生態價值，隨後向城規會提出改變土地用途申請，希望增加獲批機會。

「天然溪流已經買少見少，如果再受污染，對天然溪流生態都好大影響！」吳希文指，人糞內有不同雜質，雖說能作為飼料供給海洋生物，但亦有可能內藏重金屬，若不妥善處理有機會流至溪流，甚至會流入雨水渠，再流出大海，嚴重污染海洋生態。

新界非法開墾官地的問題不時發生，吳希文認為檢控數字偏低，政府一直以搜證困難作藉口，掩蓋自己執法不力，「好多時都係戙個政府牌了事，但我哋都見到有啲破壞係繼續進行」。他建議政府要加強黑點巡查或做好把關，例如在政府土地出入口放置路障或加上圍網，確保該地不被破壞。

元朗大棠有機生態園位於元朗大棠山道，前身名為大棠荔枝山莊，多年來風波不絕，2012年被審計署揭發霸佔郊野公園土地長達18年，又曾被《蘋果》揭發山莊範圍被傾倒泥頭破壞環境，另外亦被外界質疑涉嫌不人道對待園內動物。不過其後易名為大棠有機生態園繼續經營，增設有機蔬果農莊、繩網陣、馬場、兒童遊樂場等多項設施，規模越做越大。

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