兩名來自廣西的男子5日前經水路偷渡來港，用鐵筆及螺絲批等爆竊工具，撬開分別位於新界北、九龍東及港島的商業中心及連鎖超市進行爆竊。二人至少涉嫌4宗案件，涉款約3萬元，警方經調查後昨日拘捕二人，涉嫌爆竊、非法入境、外出時藏有盜竊工具、拒捕及襲警，並起出爆竊工具及染血衣服等證物。

警方6月初接獲至少4宗犯案手法相似的爆竊案，案件主要分布在新界北、九龍東及港島，涉及商業中心及連鎖式超級市場，損失約3萬元。賊人組織嚴密及分工仔細，有人負責破壞保安設備，另有人負責睇水，事成後賊人會以的士轉的士方法離開現場，企圖逃避警方追查。

警方經深入調查後，昨午在北角電氣道展開拘捕行動，惟賊人拒捕反抗，3名探員受輕傷。事件中，兩名男子被捕，警方於其中一人身上搜出爆竊工具，並發現他們為非法入境者。警方以涉嫌爆竊、非法入境、外出時藏有盜竊工具、拒捕及襲警5罪，拘捕涉案的兩名內地男子，年齡為27及33歲，行動仍在進行中，不排除有更多人被捕。

警方表示，兩名疑犯來自廣西，5日前經水路偷渡來港，他們以鐵筆及螺絲批等爆竊工具，撬開大門、鐵閘及窗戶，其後入內爆竊。他們主要以存有大量現金及硬幣的商舖為目標，4宗案件中最大一宗損失約2萬港元。

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