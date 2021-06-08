大欖郊野公園被黑心者破壞挖出超級「屎坑」，《蘋果》連日觀察，發現該黃色吸糞車主要收集雞糞。其中一天，記者直擊該車由早上10時許到「屎坑」傾倒第一趟糞便後，再走勻新界多個雞場及農場，包括八鄉七星崗一個有機農場及大江埔村一個農莊附近雞場。然後，司機根據吸糞車車尾裝設的透明喉管，顯示車斗內糞便的存量，每當吸近8成滿，便會運往「屎坑」傾倒，一日來回倒足5轉！

司機「倒屎」每轉獲100元

記者發現，每次工人將車斗喉管放下排糞時，糞液飛濺，臭味四溢，身處百米外亦聞到惡臭。司機每日收工便會將車停泊在大江埔村雞場附近。

對於為何要在郊野公園邊陲非法傾倒糞水，司機向記者稱不知道「屎坑」位置處於官地，聲稱一切由生態園一名總管華哥指使，每次獲對方付100元「汽油費」，「佢整個池收屎……叫我倒喺嗰度積肥（料）！打個電話話今日放一車，咁就去放（倒）！」他說一星期只倒數天，每次兩轉，每月平均8至10次，可賺取數千元。

吸糞車老闆做家禽批發

記者調查發現，該黃色吸糞車由大豐貿易公司持有，此公司主要從事家禽批發，並非吸糞公司，老闆蔡德理是新界養雞同業會副理事長，亦是八鄉鄉事委員會名譽顧問。蔡德理與生態園持有人梁福元兒子梁明堅同為元朗商會董事成員，記者事後致電蔡德理查詢，他表示：「我唔知喎，我冇做呢啲嘢喎！」對於司機稱倒糞一次可收100元，他稱：「我唔知喎，我冇收呢啲嘢喎！」並對所有事表示不知情，然後匆匆掛線。

至於之前村民拍攝到曾在「屎坑」倒糞的藍色吸糞車，記者連日觀察並未見有司機駛往「屎坑」倒糞，惟記者追蹤發現，該公司至少有10架吸糞車停泊在生態園附近的露天車場，司機每朝7時許開工，走勻港九新界多個地盤清理流動洗手間的人類糞便，包括啟德地盤、將軍澳日出康城、灣仔及北角地盤等，全日吸足8個地方，每當吸滿一車便前往鴨脷洲污水處理廠傾倒，未見有非法傾倒情況。

疑有司機「食咖喱」

記者遂直接向該公司查詢，一名姓陳負責人看過照片確認是旗下的吸糞車，但對事件一概不知，更稱：「公司守則一概唔得，非法排放，我哋一定報警！」他指旗下有30部吸糞車，分「大車」和5.5噸「細車」，「大車」主要吸流動廁人糞、地盤貨櫃屋內臨時廁所儲糞尿的污水池，以及地盤污泥水等；「細車」則吸「藥水」為主。而涉事的車屬公司「大車」，主要將收集的人糞尿及地盤污泥水，送到污水處理廠排放，他不排除有司機「食咖喱」（即「秘撈」），「呢行一架車一個司機，佢出咗去，中間時間做乜嘢，我都唔知嘅，大家都係靠信任司機。」對於司機在超級「屎坑」每倒一次可獲100元，陳先生即氣憤道一定會徹查：「你用我公司資產走去搵食、搵咖喱，梗係唔得啦！」

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