患急性肝衰竭，急需換肝續命的60歲婦人蕭鳳興，今日病情惡化，其子下午向《蘋果》表示，妹妹早上探望母親後引述醫生稱，母親病情今日開始惡化，院方特別容許家人到醫院探望母親她指院方告知驗血發現母親血液內出現霉菌，擔心若不能在這幾日內進行肝臟移植手術，病情恐會再惡化，甚至有生命危險。其子稱，連日來院方接獲多名市民查詢為母親捐贈活肝，但據知院方暫未找到合適人選，其子稱現時市民捐出去世親友屍肝是暫時唯人救命方法，但他仍感謝曾致電查詢的熱心市民。

本身是A型血的蕭鳳興，現時仍留醫瑪麗醫院肝臟移植中心的深切治療部，其子展示早上母親如昏睡般倒卧床榻上的照片，他指眼見母親身體日漸衰弱，現時要靠呼吸機協助呼吸，並輸液提供營養，但作為子女卻未能協助，十分無奈，只能盼望有心人能捐出去世親友肝臟協助母親。

上月13日蕭鳳興由家人陪同求醫，經醫生診斷為急性肝衰竭，至5月22日轉至瑪麗醫院肝臟移植中心，其後病情持續惡化，本月1日更要轉到深切治療部。其子女及多名家人均曾接受檢測，但結果都是血型不適合，導致無法捐肝。其他親友則因年事已高，同樣不適合捐肝。

其子稱，現急需A型或O型血的善心人士，捐出活肝或屍肝，望能盡快讓母親能進行肝臟移植手術續命，市民如有意，可聯絡其子(尹先生5494 7552）及女兒（6410 1192）聯絡。

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