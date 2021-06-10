本土青年意志昨日起於深水埗大南街舉行義賣活動，一連13日，主題為「『走•過』─ 七百三十日的六月九日」，惟開幕不足兩日遭食環署職員「踩場」，被指違反公眾娛樂場所條例，拍攝場內所有義賣品，又向工作人員落口供。本土青年意志召集人羅子維重申，今次是義賣活動，所有展品都標明價錢供市民選購，對於食環派員到場直言是一個「政治行動」，他們會繼續堅持舉辦義賣活動。

有關義賣活動在深水埗大南街的Parallel Space舉行，現場所見大約有2至3名青年預約到場，本土青年意志召集人羅子維指今日是活動的第二日，早上已有多名警員在店外巡邏，至下午5時半左右，4至5名的食環署職員到場，指他們涉嫌違反娛樂場所條例，對他們進行口頭勸籲，又要求向各人錄取口供，之後更拍攝場內所有義賣品，「問我哋係咪搞展覽，幾多人嚟，有咩賣，預計搞到幾時，但其實我哋唔係展覽，唔需要答佢哋，所以我全部都答我無嘢講」。

羅又指，其中一名食環署職員指有機會控告他們經營無牌場所，會繼續搜證，逗留半小時後離開，但他重申今次是義賣活動，而非公眾活動，當中所有展品均標明價格，供顧客購買，表明不會退縮，會繼續堅持舉辦義賣活動。「佢用行政手段去打壓不同嘅發聲空間，其實呢啲都係預料之中，咁證明我哋做咗一件啱嘅嘢，係咪？政權越係打壓我哋，就更確認我哋走喺正確嘅路上」。

食環署表示，近日接獲投訴，指深水埗一棟商住樓宇內的單位，在沒有持有本署簽發的相關牌照下經營或使用公眾娛樂場所。食環署今日到有關處所了解情況，並經調查及取證後，向涉嫌違反《條例》的人士展開執法程序。根據《公眾娛樂場所條例》（第172章）（下稱《條例》）第4條，任何人如無根據該條例批出的牌照，不得經營或使用任何公眾娛樂場所。公眾娛樂是指《條例》所指的讓公眾入場的任何娛樂，而不論是否收取入場費。須領取牌照的活動包括展覽和表演等。

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