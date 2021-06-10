黃店「大渣哥茶記」今日凌晨被兩人貼大字報刑毀，茶餐廳cctv拍到兩名戴帽「兇徒」，凌晨鬼祟出現在九龍灣分店，在餐廳的玻璃櫥窗貼上十多張大字報，大字報彩色印刷「曱甴店 咪幫襯」字樣，兩名「兇徒」完成任務後，更拍照交差，施施然離去。有網民見字明言：「又要我哋出動，快D去懲罰渣哥喇，比D低智商，睇吓高智慧人做乜喇！」今日午飯時間，茶餐廳門外有十多人排隊力撐等候入內，秩序井然。

被滋擾的九龍灣分店位於常悅道21號The Eastmark地舖。渣哥今日凌晨在fb圖文並茂表示，指餐廳被貼「文宣」，他懷疑與日前在fb帖文「都只係講咗幾句前年609有103萬人上街⋯⋯跟住幫612呼籲幾句啫⋯⋯阿藍西你又使乜咁少氣呢？」有關。

渣哥其後上載事發時所拍得的cctv，約今日凌晨3時19分，兩名戴帽、身材較纖細的人士，到九龍灣分店貼上大字報，只見他們逐張逐張貼上，逗留約兩分多鐘，其中一人在完成任務後拍照，方才離開。渣哥在帖文中表示：「睇返時間同我幾個水吧、工場師傅返到舖頭相差十零分鐘，差啲斷正.......睇佢哋收嘅錢都唔慌會多，但就全身包到上山採藥咁，都唔知為乜，真係人一藍⋯⋯我估最嬲應該係一陣嚟食Lunch嘅熟客：「仆佢個乖，本身條龍都夠長㗎啦⋯⋯」。

今日午飯時間，《蘋果》到九龍灣分店了解事件，發現十多張大字報已被撕走，只剩下半張殘缺部份。餐廳外有十多名市民排隊等候進入，有職員在門外打點，秩序良好。

大渣哥茶記是由前香港小姐譚小環丈夫蔡強榮（渣哥）於2020年創辦，分別在九龍灣及灣仔都有分店，是黃色經濟圈中較有名的連鎖食肆。

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