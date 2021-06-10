本港海關本月初瓦解一個快艇走私集團，撿獲總值1.2億元的走私貨品，當中有逾200萬元的貨物，為186公斤的瀕危動植物，包括魔鬼魚魚鰓、岩牡丹、星兜、棒錘樹等奇珍異寶。漁護署專家指出，岩牡丹等稀有仙人掌科植物，因外形奇異獨特，成為園藝種植寵兒，導至野外大量採集而陷入瀕危。

今次撿獲的走私瀕危植物中，絕大部份都是屬於仙人掌科的觀賞值物，由於岩牡丹、星兜、棒錘樹等形狀奇特，因而被大量野外採集作園藝種植。漁護署專家表示，仙人掌科植物主要分佈在美洲，全部已列入《瀕危野生動植物種國際貿易公約》監管，在香港的售價一般只售100-200元 ，形態較獨特的則售過千元。

岩牡丹，為仙人掌科值物，列入公約附錄一，表面無刺，主要生長在墨西哥，只有一種生長在美國，多數被發現在岩石較多的地方。

岩牡丹學名來自古希臘文的「橡樹」及「果實」，因它們的果實非常相似。岩牡丹屬國寶級珍稀植物。岩牡丹半埋藏於土中，有很大的主根。 岩牡丹完全沒有冠，及呈灰色，在其生長地很易收藏自己。

岩牡丹疣狀突起呈蓮座狀，綠色或灰綠色，表面被白粉，上扁平或微凹，平滑；外觀上看沒有刺，事實上植株中部剛長出的疣突是有刺的，但很小而且早衰，所以看上去沒有。疣突間有白色或淡黃色綿毛，花期夏季。

岩牡丹喜陽光充足，空氣流通，土壤排水性好（最好是沙質土壤），土層深的土壤（因有肥厚的肉質直根）。岩牡丹生長季節需充足水分，但不能積水。冬季要求冷涼，並保持盆土乾燥，較耐寒。自根植株生長很慢。母株結實率很低，果實成熟時間很長。

星兜，亦是仙人掌科值物，特徵是它帶「白色小點像星星」，無剌，一般要生長超過十年才算是成熟，而今時今日野外成熟的星兜數量，僅餘下5000棵。

棒錘樹，有刺，大部份為非洲馬達加斯加獨有，只有幾個品種被發現在非洲南部生長，其特別之處在於肉質的莖部，既圓且厚，脹大的部份有儲水作用，適合在乾罕地方生存。

魔鬼魚魚鰓，俗稱膨魚鰓，一公斤價值約2700元。根據《瀕危野生動植物種國際貿易公約》，11種魔魚中有9種屬公約附錄2的物種。漁護署專家，膨魚鰓被視為有去濕及治婦女病的藥用，所以內地市場近年需求龐大，進一步威脅魔鬼魚存活。

11種魔鬼魚品種中， 最大一種的翼展可長達9米，魔鬼魚分佈全球水域，但在大量捕獵下，種群數目經已下降。在本港，魔鬼魚受保護瀕危物種條例規管，進出口均須有准許證。

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