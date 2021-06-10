71歲老翁尹光輝上月30日在龍鼓灘發電廠外海旁釣魚後，失去蹤影，家人連日來未有放棄搜索，不時出海尋找，至今日已是尹失蹤第12日。今日下午3時許，尹的媳婦偕家人又坐船到屯門曾嘴路附近搜索，其間發現尹光輝在流浮山蠔排對開200米海面，載浮載沉，媳婦立即報警求助，救援人員到場將尹救起，送往慧豐園碼頭，經檢驗後證實他已當場不治。

尹光輝的兒子Gary早前表示，爸爸上月30日相約一名相識逾十載的魚友到龍鼓灘一帶釣魚，據該名魚友表示，二人相約下午5時集合，並於發電廠外的防波堤釣魚，當時他們為免爭魚，於是相隔200米的位置分開釣魚，預計晚上9時回程，但至晚上魚友一直未見尹到巴士站，擔心他發生意外，於是通知其家人，惟遍尋不果，只好報警。

Gary估計父親釣魚期間失足墮海，消防、警方、飛行服務隊及海事處連日來進行搜索，但一直未有發現爸爸的蹤影，甚至隨身物件亦未尋回。他們亦發起網路攻勢在fb發文尋人，呼籲大家除可到龍鼓灘一帶搜索外，更可到水流可到之處，如上中下白泥、流浮山及內地蛇口近岸等地尋人。

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